شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العلماء يكشفون عن أكثر أنواع الهواء تلوثًا فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد من جانب شركة بيانات جودة الهواء Airly، عن تصنيف المدن الأوروبية العشرين التى تحتوى على أكثر الجسيمات كثافة (PM10) وباقى ملوثات الهواء، حيث كان لدى إسبانيا ثمانى مدن، بما فى ذلك إشبيلية وبلباو، بينما تصدرت نابولى فى إيطاليا القائمة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وقالت شركة البيانات، إن كلوج نابوكا في رومانيا سجلت أعلى مستويات لثاني أكسيد النيتروجين الشهر الماضي، بينما احتل نيوكاسل المركز الثاني ونابولي في المركز الثالث.

وكانت ست من أصل 10 مدن أوروبية ذات أعلى مستويات PM10 في إسبانيا، وجاءت خيخون وإشبيلية وأوفييدو وبلباو وسانتاندير بعد نابولي، واحتلت ملقة المركز التاسع، كما أنا بولندا أيضا لديها ست مدن في المراكز العشرين الأولى.

تستند التصنيفات إلى المؤشر الأوروبي المشترك لجودة الهواء (CAQI)، الذي تم إنشاؤه لمقارنة التلوث عبر الاتحاد الأوروبي، وهو مرقم على مقياس من 0 إلى 100، فكلما انخفض المؤشر، كانت جودة الهواء أفضل.

ويرتبط تلوث الهواء بشكل متزايد بسوء الصحة، مثل الربو والأمراض العقلية وحتى الموت، حيث قال Wiktor Warchałowski الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Airly: "مع عدم مشاركة 62% من حكومات العالم لجودة الهواء في الوقت الفعلي، أردنا أن نأخذ هذه المبادرة، وأن نظهر للجميع ما يحدث في الهواء من حولنا في يوم الهواء النظيف".

وأضاف، "يحتاج الناس إلى تغيير عاداتهم، لا سيما مع استخدام السيارات، وعلى السلطات المحلية أن تبدأ بمراقبة المشكلة، ثم تضع سياسات مناسبة لإدارة النقاط الساخنة".