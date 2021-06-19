تكنولوجيا: سامسونج تعمل على تطوير ميزة مشاركة الملفات Quick Share

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على ميزة Quick Share جديدة لمشاركة الملفات، والتي تستهدف مشاركة سريعة للملفات بي هواتف Galaxy والهواتف الأخرى.

تقدم ميزة Quick Share دعم جيد للمستخدمين في مشاركة الملفات بآداء سريع بين هواتف وأجهزة Galaxy أو أجهزة سامسونج الأخرى، إلا أن سامسونج تعمل على تطوير ميزة جديدة للمشاركة تدعم مشاركة الملفات السريعة في نطاق أوسع.

ولقد نشر تقرير عبر SamMobile مؤخراً والذي أكد على خطط العملاق الكوري للتوسع بميزة مشاركة الملفات Quick Share بين هواتف Galaxy وأجهزة الشركات الأخرى التي تشمل أجهزة Oppo، وشاومي، و Vivo.

كما تشمل الميزة الجديدة إصدارات شركات ASUS و Black Shark و Hisense و Realme و Meizu ووان بلس وأيضاً ZTE، على أن تعمل سامسونج على تكامل ميزة المشاركة مع بروتوكول MTA لتتيح مشاركة الملفات أيضاً بين الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب.

وترتكز تقنية بروتوكول MTA على Bluetooth LE لدعم مسح المحيط للبحث عن أجهزة للإتصال، بينما يتم نقل الملفات عبر إتصال الأجهزة بنفس شبكة Wi-Fi، على أن تدعم التقنية نقل ملفات بسرعة 20 ميجابت لكل ثانية، كما تشمل الملفات الصوتية، وملفات الصور، ومحتوى الفيديو.

يذكر أن العملاق الكوري لم تعلن عن الميزة بشكل رسمي حتى الآن، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط الشركة لإطلاق ميزة Quick Share الجديدة خلال الأشهر المقبلة.

المصدر

اعلان





