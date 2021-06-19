فاروق الباز يكشف حقيقة ظهور كائنات فضائية في الولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق العالم المصري الكبير، الدكتور فاروق الباز، على مسألة وجود كائنات فضائية، بعد الفيديوهات التي كشفت عنها الولايات المتحدة مؤخراً والتي أظهرت تحرك أشياء غير مفهومة في أحد المناطق بشكل غريب.

وقال الباز، في مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد والمذاع على فضائية "MBC مصر" اليوم الجمعة، إنه لا توجد أية إثباتات حقيقية أو علمية تؤكد وجود كائنات فضائية على كوكب الأرض.

وأشار العالم المصري إلى أنه وفي الولايات المتحدة الأمريكية فقد تم تخصيص إحدى المناطق للتجارب النووية، وغير مسموح لأي شخص بالذهاب إليها، مما أدى لوجود الكثير من الشكوك من قبل المواطنين حول وجود كائنات فضائية فيها، قائلاً: "فيه صور لحجات غريبة وكل واحد بيشوفها بيفسرها بطريقته".

وعن جهود مصر للحد من انتشار فيروس كورونا، أكد الباز أنه أمر جيد، مشيرأً إلى أنه وحتى الآن لم تنجح أي دولة في تطعيم كافة مواطنيها، ولكن مصر تحركت لتستطيع اللحاق بموكب دول العالم المتقدم في تلقيح المواطنين.

وأوضح أنه لا يوجد ما يدعو للخوف من قبل المواطنين بشأن لقاح فيروس كورونا، حيث إن الأبحاث أثبتت قدرة ذلك الفيروس على قتل ملايين المواطنين حول العالم، مضيفاً: "أنا شخصيا ومراتي وبناتي وأحفادي كلنا خدنا اللقاح، ولازم نسمع كلام الخبراء".