شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح 9 مميزات حصرية لعدد من أجهزة آيفون.. هل هاتفك ضمنها؟ والان مع تفاصيل الخبر
- الصوت المكاني على FaceTime
-الوضع الرأسي على FaceTime
- كرة أرضية تفاعلية على الخرائط
- اتجاهات المشي الغامرة على الخرائط
- نص مباشر في الصور
- البحث البصري
- خلفيات متحركة جديدة للطقس
- معالجة الكلام على الجهاز
- مفاتيح في Wallet
لكن هذا ليس كل شىء، فهناك ميزتان فى iOS 15 حصريا فقط لمستخدمي آيفون في الوقت الحالي، وهما :
- صور بانوراما
- اتصال محسّن على شبكة الجيل الخامس
علاوة على ذلك، هناك نوعان من ميزات iOS 15 الأخرى التي تتطلب آيفون 7 أوآيفون 8 ، ما يعني أن مستخدمي آيفون 6S و SE (الجيل الأول) لن يحصلوا عليها مع تحديث iOS 15.
- الصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس
- ثبات المشي
ويأتي نظام التشغيل iOS 15 مزودًا بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة لـ FaceTime ، وتخصيصات الإشعارات ، والميزات الجديدة لتطبيقات الصور ، والميزات الجديدة التي تركز على الخصوصية والمزيد، ومن المتوقع أن يتم طرحه على مستخدمي آيفون في وقت لاحق من هذا العام ، بعد وقت قصير من إطلاق الشركة لمنتجاتها من الأجهزة.