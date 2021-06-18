شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح 9 مميزات حصرية لعدد من أجهزة آيفون.. هل هاتفك ضمنها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فعاليات WWDC أعلنت شركة أبل عن مجموعة من الميزات الجديدة التى تظهر عبر منتجاتها، فقبل يومين، تم الكشف عن أنه لن تتوفر جميع ميزات macOS Monterey على جميع منتجات MacBook لأنها ستبقى حصرية لأجهزة MacBooks التى تعمل بشرائح M1.

والآن يبدو أن شيئًا مشابهًا ينطبق أيضًا على آيفون، فعلى الرغم من أن آيفون 6s أو الأحدث مؤهل للحصول على iOS 15، إلا أن هناك بعض الميزات التي ستكون متاحة لأجهزة آيفون المزودة بشريحة A12 Bionic أو أحدث، وهذا يعنى أن هناك ميزات معينة فى iOS 15 ستصل فقط إلى آيفون XR وآيفون XS وآيفون 11 وآيفون 11 Pro وآيفون SE (الجيل الثاني) وآيفون 12 وآيفون 12 Pro، وفيما يلى نظرة على هذه الميزات:

- الصوت المكاني على FaceTime

-الوضع الرأسي على FaceTime

- كرة أرضية تفاعلية على الخرائط

- اتجاهات المشي الغامرة على الخرائط

- نص مباشر في الصور

- البحث البصري

- خلفيات متحركة جديدة للطقس

- معالجة الكلام على الجهاز

- مفاتيح في Wallet

لكن هذا ليس كل شىء، فهناك ميزتان فى iOS 15 حصريا فقط لمستخدمي آيفون في الوقت الحالي، وهما :

- صور بانوراما

- اتصال محسّن على شبكة الجيل الخامس

علاوة على ذلك، هناك نوعان من ميزات iOS 15 الأخرى التي تتطلب آيفون 7 أوآيفون 8 ، ما يعني أن مستخدمي آيفون 6S و SE (الجيل الأول) لن يحصلوا عليها مع تحديث iOS 15.

- الصوت المكاني مع تتبع ديناميكي للرأس

- ثبات المشي

ويأتي نظام التشغيل iOS 15 مزودًا بمجموعة كبيرة من الميزات الجديدة لـ FaceTime ، وتخصيصات الإشعارات ، والميزات الجديدة لتطبيقات الصور ، والميزات الجديدة التي تركز على الخصوصية والمزيد، ومن المتوقع أن يتم طرحه على مستخدمي آيفون في وقت لاحق من هذا العام ، بعد وقت قصير من إطلاق الشركة لمنتجاتها من الأجهزة.