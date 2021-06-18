شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس أبل: نظام أندرويد يمتلك برامج خبيثة أكثر بـ 47 مرة من نظام iOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تيم كوك الرئيس التنفيذى لشركة أبل ، إن نظام التشغيل أندرويد للموبايل من جوجل يحتوي على برامج ضارة أكثر بـ47 مرة من أجهزة أيفون و أيباد التي تعمل بنظام iOS، وادعى كوك أن "أندرويد يحتوي على برامج ضارة أكثر من نظام iOS بمقدار 47 مرة".

موضحًا السبب ، أضاف كوك ، "ذلك لأننا صممنا iOS بطريقة تجعل هناك متجر تطبيقات واحدًا وتتم مراجعة جميع التطبيقات قبل طرحها على المتجر، وهذا يُبقي الكثير من عناصر البرامج الضارة هذه خارج أخبرنا نظامنا البيئي وعملائنا بشكل مستمر عن مدى تقديرهم لذلك، ولذا سنقوم بالدفاع عن المستخدم فى المناقشات. "

وفي مقابلة واسعة النطاق، تحدث "كوك" عن أشياء متعددة بما فى ذلك الخصوصية وقيم الشركة والتنظيم وغير ذلك، وفى حديثه عن أهمية الخصوصية لشركة أبل ، قال: "لقد ركزنا على الخصوصية لأكثر من عقد من الزمان، نحن نعتبره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، حق أساسي من حقوق الإنسان، ولقد ركزنا على الخصوصية منذ عقود، اعتاد ستيف أن يقول إن الخصوصية كانت تذكر بلغة واضحة ما الذي يشترك فيه الناس ويحصلون على إذنهم، ويجب طلب هذا الإذن مرارًا وتكرارًا، لقد حاولنا دائمًا الالتزام بذلك ".

وفيما يتعلق بالمنتجات المستقبلية من أبل ، كرر كوك تركيز الشركة على دمج تقنيات AR و AI، وقال "أشعر بالحماس تجاه الواقع المعزز لأنني أراه على أنه تقنية يمكنها تحسين الحياة بشكل واسع، لقد عملنا على AR أولاً مع أجهزة أيفون و iPad الخاصة بنا ، وسنرى لاحقًا إلى أين يذهب هذا فيما يتعلق بمنتجاتنا، الشيء الرئيسي هو أنه يمكن أن يثري حياة الناس ".

وأضاف كوك: "أشعر بالإثارة حيال الذكاء الاصطناعي والقدرة على إزالة بعض الأشياء التي تجعل الناس محبطين ويؤديون أعمالهم وتوفر لهم وقت الفراغ".