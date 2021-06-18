شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تعلن تطوير 100 قمر صناعى صغير حتى عام 2031 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كوريا الجنوبية، أنها ستطور أكثر من 100 قمر صناعي مصغر على مدى العقد المقبل، بهدف إنشاء نظام مراقبة للأمن الوطني واختبار اتصالات شبكة الجيل القادم.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنها ستواصل تطوير الأقمار الصناعية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في صناعة الفضاء، حيث يمكن تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة في فترة زمنية قصيرة بتكلفة منخفضة نسبيا.

ويدفع برنامج الفضاء الكوري الجنوبي حتى الآن بمشاريع حكومية واسعة النطاق مثل إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع في أكتوبر من هذا العام.

وقالت الوزارة إنها ستتابع مشاريع أقمار صناعية صغيرة تحت قيادة القطاع الخاص، بما يشمل المراقبة البصرية والرادارية لشبه الجزيرة الكورية، وكذلك اختبار تقنية شبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لتحفيز تطوير صناعة الفضاء المحلية للأقمار الصناعية الصغيرة.

وتهدف البلاد إلى إطلاق 14 قمرا صناعيا للاتصالات بمدار أرضي منخفض بحلول 2031، لإنشاء شبكة اتصالات بهدف التحضير لتكنولجيا الجيل السادس واختبار أنظمة التحكم في السفن المستقلة وخدمات المرور البحري.

وأضافت الوزارة أنها ستدفع لتطوير 22 قمرا صناعيا حتى عام 2028 لمراقبة نشاط الموجات الراديوية في الفضاء، وكذلك 13 قمرا صناعيا اختباريا بحلول عام 2031 لاكتساب التقنيات المستقبلية.