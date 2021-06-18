علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: سبيس إكس تنجح بإيصال قمر GPS من الجيل الجديد إلى مدارات الأرض

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية أنها نجحت فى إطلاق قمر صناعي من الجيل الجديد تابع لمنظومة GPS، وأشارت الشركة في بيان لها عبر الإنترنت إلى "أن عملية إطلاق قمر GPS III جرت باستخدام صاروخ فضائي من نوع Falcon 9 وأطلق من قاعدة كيب كانافيرال فى فلوريدا، تمام الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي (19:10 بتوقيت موسكو)".

 

 

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه تبعا للمعلومات المتوفرة فإن القمر دخل مداره الأولي المحدد بعد ساعة ونصف من موعد إطلاقه، أما المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 فعادت لتهبط بعد 9 دقائق من الإطلاق على منصة Just Read the Instructions العائمة التى كانت متواجدة في المحيط الأطلسى.

 

 

وتضم منظومة GPS حاليا أكثر من 30 قمرا صناعيا تستخدم لخدمات الملاحة وتحديد المواقع، وكانت الولايات المتحدة قد دعمتها بعدة أقمار اتصالات جديدة من الجيل الثالث، أطلقت أولها في ديسمبر 2018.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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