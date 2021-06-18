شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول سيارة سباق تطير فى العالم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلقت أول سيارة سباق تطير في العالم، والتي تسير من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة بسرعة مثل سيارات الفورمولا 1، في سماء صحراء جنوب أستراليا للمرة الأولى قبل انطلاق السباق الأساسى في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستقام ثلاثة سباقات كبرى يتم توجيهها عن بعد في جميع أنحاء العالم في مواقع لم يتم الكشف عنها بعد كجزء من إطلاق سلسلة سباقات Airspeeder الكهربائية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستطير طائرة أوكتوكوبتر '' المسماة Mk3 Airspeeder، والتي صممها وصنعها مهندسو شركات نقل عملاقة، وستنافس ما يصل إلى أربعة فرق و10 طائرات فى سلسلة من طراز Formula One، حيث يتم التحكم في السيارات بواسطة طيارين بخلفيات الطيران ورياضة السيارات والرياضات الإلكترونية.

ولعل الهدف هو وجود طيارين بشريين في قمرة القيادة بحلول عام 2022، وجاءت السيارة مزودة بثمانى شفرات دوارة تحيط بقمرة القيادة المركزية المصنوعة من ألياف الكربون ويمكنها الانتقال من 0-62 ميلًا فى الساعة في 2.8 ثانية.

وتعمل المركبة ببطارية ليثيوم بوليمر تسمح لها بالطيران لمدة 15 دقيقة تقريبًا، وسيستمر كل سباق لمدة 45 دقيقة، مما يعنى أن هناك حاجة إلى محطتى توقف على غرار رياضة السيارات لتغيير البطارية.

وسيجلس طيارو سيارة السباق Mk3 عن بعد فى جهاز محاكاة يحاكي ديناميكيات وبيئة العمل في قمرة القيادة نفسها، فى حين أن الروبوت "Aviator '' الموجود على متن الطائرة سيدير رأسه عندما يدير الطيار رأسه.