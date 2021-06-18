شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن تشغيل واتس آب على التليفزيون الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد واتس آب هو تطبيق أندرويد الأكثر شيوعًا والذى يتيح لك إرسال الصور والرسائل النصية ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية وإجراء مكالمات الفيديو والصوت ومشاركة المستندات والمزيد، حيث يستخدم كل شخص تقريبًا هذا التطبيق على هواتفهم الذكية، وهناك الكثير ممن يستخدمون واتس آب على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ولكن ماذا لو كنت ترغب في استخدام واتس آب على جهاز التليفزيون الخاص بك؟ هذا ممكن أيضًا من خلال التليفزيون الذكي، حيث يمكنك بالتأكيد استخدام واتس آب على التليفزيون الذكي الخاص بك عن طريق تنزيله من خلال App Store أو عن طريق إرساله عبر هاتفك الذكي.

كيف أحصل على مكالمات فيديو واتس آب على التليفزيون الذكي الخاص بي؟

اتبع الخطوات التالية:

- تأكد من توصيل كل من Smart TV وهاتف أندرويد بشبكة WiFi نفسها

- على هاتفك، انتقل إلى الإعدادات وحدد خيار screencast

- علاوة على ذلك، حدد التليفزيون الذى تريد إرسال الشاشة إليه

- بمجرد الاتصال، افتح واتس آب على هاتفك وقم بإجراء مكالمة فيديو. سيكون مرئيًا على تلفزيونك الذكي أيضًا

هل يمكنني توصيل هاتفي بالتليفزيون الخاص بي؟

يمكنك بالتأكيد توصيل هاتفك بالتليفزيون الذكي الخاص بك من خلال انعكاس الشاشة أو Google Cast أو ربطه بكابل أو باستخدام تطبيق من الجزء الثالث.