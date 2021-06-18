كاميرا ذكية من “كانون”… لا تسمح بالدخول إلا للموظفين المبتسمين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 38 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يونيو - 2021 3:30 مساءً

كشفت شركة ”كانون“ عن كاميرا ذكية جديدة مزودة بتقنية التعرف على الابتسامة.

وقالت شركة كانون العريقة في مجال التصوير والكاميرات أن البرنامج مطبق في مكتبها في بكين ويتم تسويقه أيضًا في شركات في سنغافورة.

باستخدام ما يسمى بتكنولوجيا ”التعرف على الابتسامة“، قالت كانون إن الهدف من النظام هو إضفاء مزيد من البهجة على المكتب في حقبة ما بعد جائحة كورونا.

وتسمح الكاميرات للموظفين المبتسمين بالدخول فقط إلى الغرف أو حجز الاجتماعات، مما يضمن أن كل موظف بالتأكيد سعيد بنسبة 100 % طوال الوقت.

ونشرت الصحيفة تقريرا حول كيفية قيام الشركات الصينية بمراقبة الموظفين إلى درجة مقلقة بمساعدة الذكاء الاصطناعي والخوارزميات.

وتراقب الشركات البرامج التي يستخدمها الموظفون عبر أجهزة الحاسب الخاصة بهم لقياس إنتاجيتهم، كما تستخدم كاميرات CCTV لقياس المدة التي يستغرقونها في استراحة الغداء. وحتى تتبع تحركاتهم خارج المكتب باستخدام تطبيقات الأجهزة المحمولة.

و قالت ”كانون“ إن الهدف من النظام هو إضفاء المزيد من البهجة على المكتب في حقبة ما بعد الجائحة.