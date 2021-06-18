هل وضع الطعام ساخن بالثلاجة يتسبب بارتفاع فاتورة الاستهلاك الشهرية؟.. الكهرباء تجيب!.. وخطوات لخفض الفاتورة

الشارقة - اميمة ياسر - جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نصحا بعدم وضع الأطعمة الساخنة بالثلاجة وتركه حتى يبرد ، مما يسهم في تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية و بالتالى تجنب ارتفاع قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية.



وهناك بعض الخطوات البسيطة التى يمكن من خلالها خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية ، والتى من بينها ترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة وهى كالآتى حسبما نشر موقع "اليوم السابع":

1-عدم تكرار فتح باب الثلاجة طول اليوم لتجنب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة.

2+شراء الأجهزة الاعلى كفاءة (اقرا بطاقة كفاءة الطاقة اللى على الثلاجة).

3-ترك مسافة خلف الثلاجات من 10-15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

4-الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

5- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

6-عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

7-ضبط درجة الحرارة «الثرموستات» على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (18 إلى – 20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

8-الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين فى السنة على الأقل.

9-الحرص على إزالة الثلج باستمرار.