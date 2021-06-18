شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم المركبة Shenzhou-12 ينتقل إلى الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة برامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة، أن طاقم المركبة Shenzhou-12 انتقل بعد التحامها بالمحطة الفضائية إلى الوحدة الأساسية "Tianhe"، وتشير الإدارة، إلى أن هذا الطاقم المتكون من ثلاثة رواد فضاء هو أول من وطأت قدمه المحطة الفضائية الصينية.

يذكر أن المركبة Shenzhou-12 أطلقت صباح يوم الخميس وفي الساعة 15.54 من نفس اليوم (10.54 بتوقيت موسكو) والتحمت بصورة أوتوماتيكية بالمرسى الأمامي للوحدة "Tianhe"، مشكلة هيكلًا مشتركًا مع الوحدة الرئيسية للمحطة. ومركبة الشحن "Tianzhou-2" التي كانت قد أطلقت في وقت سابق.

وتشير الإدارة، إلى أنه بعد التحام المركبة بالوحدة الرئيسية، انتقل طاقمها في الساعة 18.48 بالتوقيت المحلي (13.48 بتوقيت موسكو) إلى الوحدة الرئيسية، حيث سيمكثون فيه مدة ثلاثة أشهر، وبعدها يعودون إلى الأرض بواسطة كبسولة خاصة.