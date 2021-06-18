شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: القواعد التقنية المقترحة فى الاتحاد الأوروبى تهدد أمن أجهزة آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد رئيس شركة أبل "تيم كوك" القواعد الأوروبية المقترحة التى تهدف إلى الحد من قوة عمالقة التكنولوجيا فى الولايات المتحدة، قائلاً إنها قد تشكل مخاطر أمنية على أجهزة آيفون.

وقال كوك، فى أول تعليقات عامة له حول قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذى اقترحته رئيسة مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى، مارجريت فيستاجر، إن الأجزاء كانت جيدة لكن البعض الآخر لم يكن كذلك، وقال إنه يخشى أن تؤدى مسودة القواعد إلى مزيد من تثبيت التطبيقات التى لا تأتى عبر متجر تطبيقات أبل، أو "التحميل الجانبي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبل، متحدثًا عن بُعد فى VivaTech، أكبر مؤتمر تقنى فى فرنسا، "بالتالى ستكون هذه طريقة نهائية لإدخال التطبيقات على آيفون".

وأضاف: "سيؤدى ذلك إلى تدمير أمان آيفون، والكثير من مبادرات الخصوصية التى قمنا بتضمينها فى App Store أو ملصقات التطفل على الخصوصية وشفافية تتبع التطبيقات".

وفى وقت سابق من هذا الشهر قال النائب الأوروبي أندرياس شواب، الذي يقود تدقيق البرلمان الأوروبي لمسودة القواعد، إنه يريد تعزيز التشريع وتضييق نطاقه ليشمل الشركات الكبرى فقط مثل Google و Amazon و أبل و Facebook.

وقال كوك إن شركة أبل ستشارك فى النقاش وستحاول إيجاد طريقة للمضى قدمًا.