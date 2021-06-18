شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز تسريبات هاتف جوجل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع عيون محبي أجهزة جوجل إلى الجيل الجديد من هواتف Pixel ، والتي من المفترض أن تأتي بمواصفات تميزها عن الكثير من الأجهزة المحمولة الحديثة وفقا لما نقلته RT.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن جوجل تعمل على تطوير هاتفين جديدين: الأول سيحمل اسم Pixel 6 وسيحصل على شاشة بمقاس 6.3 بوصة، والثاني Pixel 6 Pro سيأتي بشاشة بمقاس 6.7 بوصة.

وستأتي شاشات الهاتفين منحنية الجوانب كما في هواتف NOTE الشهيرة من سامسونج، أما الحافة العلوية لهما فستجهز على الأغلب بمنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وتبين الصور التي نشرت للملحقات الخارجية لهذين الهاتفين أن كليهما سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، وأن الكاميرات ستجهز بمصباح إضاءة خارجي ومستشعر بصري خاص ربما سيكون مستشعرا يعتمد على الأشعة ما تحت الحمراء لتحديد عمق الصورة وقياس المسافات.

ومن المفترص أن يعمل الهاتفان بمعالجات Snapdragon الحديثة من كوالكوم والمخصصة للعمل مع شبكات 5g، وأن يجهزا بذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت.

كما أشارت بعض المواقع المختصة بشؤون التقنية إلى أن جوجل تطور جيلا جديدا من شواحن Pixel Stand اللاسلكية المجهزة بمراوح تبريد خارجية، ما يشير إلى أن هواتف Pixel القادمة ربما ستحصل على ميزات الشحن اللاسلكي السريع.