شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يستعد لطرح ميزة "البودكاست" الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد عملاق الشبكات الاجتماعية فيس بوك لتقديم ميزة جديدة الأسبوع المقبل، فوفقًا لتقرير عبر الإنترنت، يخطط فيس بوك لطرح ميزة بودكاست الأسبوع المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة The Verge يخطط فيس بوك لتقديم ميزة podcast فى 22 يونيو، حيث ستمكن هذه الميزة المستمعين من إنشاء مقاطع من برامجهم المفضلة، ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني حصلت عليها The Verge ، يمكن للمضيفين ربط موجز RSS الخاص بعرضهم بـفيس بوك والذي سينشئ تلقائيًا منشورات موجز الأخبار لجميع الحلقات المنشورة، وستظهر الحلقات المنشورة بعد ذلك ضمن علامة التبويب "بودكاست".

يذكر أن "البودكاست" هو عبارة عن إذاعة صوتية او محتوي صوتي متوفر على الإنترنت، ويختلف عن الراديو أنه يمكنك سماعه في أي وقت وليس عند البث المباشر فقط.

وقد أكد فيس بوك أيضًا لـ The Verge أن الميزة في البداية ستقتصر على عدد معين من مالكي الصفحات، وتقول الشركة في البريد الإلكتروني: "سيكون فيس بوك هو المكان الذي يمكن للأشخاص الاستمتاع فيه ومناقشة ومشاركة البودكاست الذي يحبونه مع بعضهم البعض".

وسيتعين أيضًا على أصحاب البودكاست الذين يرغبون فى النشر على منصة فيس بوك الموافقة على شروط الخدمة الخاصة بها "إنها اتفاقية قياسية نسبيًا، على الرغم من أنها لا تحتوى على حدود واضحة حول ما يمكن أن يفعله فيس بوك بالضبط بالبودكاست الموزع على منصته".

وبصرف النظر عن توزيع برنامجهم عبر فيس بوك، يمكن لمستخدمي البودكاست أيضًا تحديد ما إذا كانوا يريدون تمكين المقاطع التى سيتم إنشاؤها بواسطة المستمعين، وسيساعد هذا فى زيادة الرؤية والمشاركة.

وللتذكير، فى أبريل من هذا العام، قال فيس بوك إن هناك بالفعل أكثر من 170 مليون شخص متصلين بمئات الآلاف من صفحات البودكاست على فيس بوك ، وأكثر من 35 مليون شخص هم أعضاء في مجموعات المعجبين حول البودكاست.