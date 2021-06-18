شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 11 ألفا يطالبون بمنع جيف بيزوس من العودة للأرض بعد عزمه السفر للفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد جيف بيزوس للقيام برحلة تاريخية إلى المدار الفضائي للأرض الشهر المقبل على متن مركبة New Shephard التى طورتها شركته الفضائية الشخصية Blue Origin، لكن ربما يرى البعض أنه لا يجب السماح له بالعودة من جديد إلى الأرض.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقد ظهرت عريضة تطالب بعدم عودة جيف بيزوس إلى الأرض، وحتى الآن وقع أكثر من 11 ألف شخص على عريضة خاصة تمنع الملياردير من الدخول مرة أخرى إلى الأرض، وقد تم البدء بواسطة مستخدم يُدعى "Ric G" ، تنص الرسالة الدعائية العريضة على: "الملياردير يجب ألا يكون موجودًا ... إلى الأرض، أو في الفضاء".

ومن الواضح أن ريك ليس وحده في كراهيته لأصحاب المليارات، حيث علقت ليندا دودز ، التي يبدو أنها غير مدركة أن البشر (بغض النظر عن الثروة الشخصية) لم يقطعوا رحلة 34 مليون ميل إلى المريخ حتى الآن: "إذا كان بإمكانهم إرسال ملياردير إلى المريخ، فلماذا لا يمكنهم إرسالهم جميعًا إلى المريخ"، وبشكل مثير للدهشة، يبدو أن هناك العديد من الالتماسات لمنع مؤسس أمازون من العودة.

وقد أعلن بيزوس، مؤسس أمازون وثاني أغنى رجل في العالم، في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيسافر إلى الفضاء جنبًا إلى جنب مع شقيقه والفائز المجهول بمزاد على الإنترنت، فيما تعد شركة Blue Origin ، التي بدأها Bezos في عام 2000 ، تخوض معركة مع Virgin Galactic للسماح للسائحين بالدفع للقيام برحلة إلى الفضاء.