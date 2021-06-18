شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إجراء مكالمة جماعية على أيفون مع 5 أشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هاتف أيفون قادرا على إجراء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى خمسة مشاركين في وقت واحد، بما فيهم أنت، ويمكنك حتى إجراء مكالمات خاصة مع مشاركين فرديين، أو إنهاء المكالمة لمشاركين معينين فقط، وإليك خطوات بدء مكالمة جماعية على أيفون، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. افتح تطبيق الهاتف وقم بإجراء مكالمة مع المشارك الأول بالطريقة المعتادة.

2. بعد اتصال المكالمة، أخبر المشارك أنه سيتم تعليقه لفترة وجيزة أثناء الاتصال بالشخص التالي.

3. اضغط فوق إضافة مكالمة أسفل رمز علامة الجمع "+".

4. اتصل بالشخص التالي بالطريقة التي تريدها، ويمكنك تحديد شخص ما من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك أو الضغط فوق أي من الرموز الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة المفضلة أو الأخيرة أو جهات الاتصال أو لوحة المفاتيح لإجراء المكالمة.

5. بعد أن يجيب المشارك التالي، اضغط فوق دمج المكالمات لدمجها في محادثة واحدة.

6. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الأشخاص إلى المكالمة، يمكنك تكرار العملية: اضغط فوق إضافة مكالمة، وقم بإجراء ودمج المكالمة، ويمكنك إضافة ما يصل إلى خمسة مشاركين، اعتمادًا على قيود شركة الاتصالات الخاصة بك.

يمكنك أيضًا إضافة شخص يتصل بك إلى مكالمة جماعية قيد الاتصال عندما ترد المكالمة، اضغط فوق Hold & Accept، ثم اضغط فوق دمج المكالمات.