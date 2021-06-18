شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى تقنية المعلومات عن بُعد وكيف يمكنها أن تجعلك سائقًا أفضل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) باتت موجودة في كل مكان من المنزل إلى المكتب، ويعد أحد التطبيقات الأقل شهرة والأكثر إثارة لأجهزة إنترنت الأشياء هو في المركبات، وشهد أحد تطبيقات هذه التقنية وهو تقنية المعلومات، زيادة شعبية في كل من الدوائر الاستهلاكية والتجارية - ومن السهل معرفة السبب.

وتغطي تقنية المعلومات عن بُعد مجموعة واسعة من التقنيات، من التنقل عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) إلى أجهزة كمبيوتر الصيانة التي تدعم إنترنت الأشياء، والآن يمكنك العثور على كل هذه الميزات على جهاز واحد، تكون مدمجة أحيانًا في السيارة نفسها، مع استعداد سوق الاتصالات عن بُعد للوصول إلى 103 مليار دولار بحلول عام 2022، تتضح فوائد هذه التقنيات بشكل متزايد.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكن أن تساعدك بها الاتصالات عن بُعد في أن تصبح سائقًا أفضل وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

1. تسليط الضوء على الأخطاء

الطريقة الأولى وربما الأكثر تأثيرًا التي تجعلك تقنية المعلومات عن بُعد سائقًا أفضل هي الكشف عن أنماط القيادة الخاصة بك. يمكن أن تعرض لك هذه الأجهزة بيانات حول كيفية التسريع أو الفرامل أو اتخاذ خيارات أخرى. هذه المعلومات بدورها ستظهر نقاط قوتك وضعفك كسائق وتكشف عن طريق للتحسين.

هذه الوظيفة هي أيضًا الفكرة الأساسية وراء التأمين المستند إلى الاستخدام (UBI)، والذي اعتمده العديد من شركات التأمين الآن. كانت Progressive أول من قدم برامج UBI ، باستخدام تقنية GPS لتوفير خصومات على أساس الأميال، الآن أصبحت هذه الأنظمة أكثر تقدمًا، مما يتيح لشركات التأمين تقديم أسعار مخفضة بناءً على كيفية القيادة ومكانها.

الوعد بمعدلات التأمين المنخفضة يوفر حافزًا نقديًا لقيادة أفضل، عندما تعلم أن شركات التأمين يمكنها معرفة طريقة قيادتك، فمن المرجح أن تمارس سلوكيات القيادة الآمنة.

2. تذكيرك باحتياجات الصيانة

إن الطريقة التي تتصرف بها على الطريق ليست هي الجزء الوحيد لكونك سائقًا جيدًا، يعد الحفاظ على مركبتك في أفضل حالة أمرًا مهمًا أيضًا، خاصة بالنسبة للأساطيل التجارية التي تعتمد على قيام شاحناتهم برحلات طويلة.

يمكن أن تراقب أنظمة الاتصالات عن بُعد الأكثر تقدمًا مثل أداء المحرك ومستويات السوائل وعوامل الصيانة الأخرى وتكشف متى يجب أن تميل إليها.

ونادرًا ما تندرج احتياجات صيانة المركبات وفقًا لجدول زمني منتظم، حيث يمكن للسيارات الجديدة أن تسير في أي مكان ما بين 7500 إلى 10000 ميل بين تغيير الزيت لكن هذا يتغير مع تقدم العمر، كذلك تعمل تقنية المعلومات عن بُعد على إخراج التخمين من المعادلة من خلال إظهار الوقت الذي تحتاج فيه السيارة إلى الصيانة بدقة.

وتمنع هذه الخدمات الأعطال المكلفة وتحافظ على المركبات في حالة ممتازة، مما يوفر تحسينات مثل زيادة كفاءة الوقود. ونظرًا لأن نفقات الوقود تمثل أكبر قدر من نفايات تكاليف التشغيل، فإن هذه الفوائد ذات قيمة خاصة للأساطيل.

3. تحسين الطرق

ربما تكون الطريقة الأكثر مباشرة التي يمكن أن تساعدك تقنية المعلومات عن بُعد في أن تكون سائقًا أفضل هي عن طريق توصيلك إلى وجهتك بشكل أسرع، يمكن القول إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو أكثر حالات استخدام تقنيات المعلومات شيوعًا، وواحد من أكثر الحالات فائدة.

ونظرًا لأن هذه الأنظمة أصبحت أكثر تقدمًا، فيمكنها مراعاة المزيد من العوامل عند تخطيط المسارات، مما يوفر أفضل مسار لأي ظرف من الظروف.

وتمكّن أنظمة Telematics الأشخاص الآخرين من رؤية موقع السيارة في الوقت الفعلي أيضًا، تتيح هذه الشفافية للأساطيل تقدير أوقات التسليم والإبلاغ عنها بينما يعمل النظام نفسه على تحسين مسارات السائقين، كما يمكن لشبكات الأجهزة هذه تحديد أفضل المسارات لتوصيل العناصر في أقل وقت ممكن وبأقل استهلاك للوقود.

هذه التقنية نفسها هي التي تمكن تطبيقات مشاركة الركوب مثل Uber و Lyft من العمل أيضًا، يمكن للاتصالات عن بعد من خلال هواتف السائقين العثور على أقرب سائق متاح لأي راكب معين.

4. جعل مركبتك أكثر صداقة للبيئة

مع نمو المخاوف البيئية أصبح كونك محركًا مستدامًا أكثر أهمية، يمكن أن تساعد تقنيات المعلومات في هذا المجال أيضًا من خلال التأثيرات الثانوية لميزاتها الأخرى، عندما تكون سيارتك في أفضل حالاتها وتسافر بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، فإن تأثيرها البيئي سيظل عند الحد الأدنى.

يمكن أن يؤدي تغيير الزيت بانتظام إلى تحسين المسافة المقطوعة بالميل، حيث يتطلب الأمر طاقة أقل لتحريك السوائل منخفضة اللزوجة، نظرًا لأن الاتصالات عن بُعد توفر بيانات أكثر دقة حول الوقت الذي يجب عليك فيه تغيير الزيت، فإنها تمنع تراكم الأضرار بالأميال، نتيجة لذلك ينتهي بك الأمر باستخدام وقود أقل عن طريق إنتاج انبعاثات كربون أقل.

ويعمل تحسين المسار أيضًا على تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود من خلال اصطحاب السائقين على طول المسارات الأكثر كفاءة، قد لا تكون الاستدامة هي الهدف الأساسي لتقنيات المعلومات، ولكنها من الآثار الجانبية المفيدة. نظرًا لأن الأساطيل تواجه لوائح الانبعاثات ويزداد اهتمام السائقين بالبيئة، فإن هذه الفوائد تصبح أكثر قيمة.

يمكن أن تجعل الاتصالات عن بُعد السفر أكثر أمانًا ونظافة وفعالية

سواء كنت تقود من أجل لقمة العيش أو في حياتك الشخصية فقط، فإن أن تصبح سائقًا أفضل هو هدف يجب على الجميع تحقيقه، لاسيما أن سلوكيات القيادة والعناية الأفضل بالمركبة ستجعل الطرق أكثر أمانًا وصديقة للبيئة وبأسعار معقولة، هناك العديد من الطرق لتحقيق هذا الهدف، لكن تقنيات المعلومات هي من أسهل الطرق وأكثرها فعالية.

توفر تقنية الاتصالات عن بُعد الشفافية واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات في المناطق المليئة عادةً بالتقديرات والتخمينات. تعمل هذه الأجهزة على تحسين السفر في كل مكان لكل من الأسواق الاستهلاكية والتجارية.