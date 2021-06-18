شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يعلن تسهيل استخدام المطورين للمحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل سناب شات على تسهيل استخدام المطورين للمحتوى على نطاق واسع للترويج المباشر لتطبيقاتهم، وتطلق مجموعة أدوات Creative Kit لـ Spotlight، والتي ستسمح لمطوري التطبيقات بمنح المستخدمين القدرة على النشر مباشرة إلى Spotlight منافس Snapchat's TikTok.

وفي الوقت نفسه يمكن لمستخدمي Snapchat تصفح المحتوى الذي تم إنشاؤه على تلك التطبيقات ثم التنقل بسهولة لتنزيلها وفقا لما نقله موقع The verege.

ويكتسب Snapchat المزيد من المحتوى على نظامه الأساسي بينما يكافأ المطورون بتنزيلات إضافية إذا انتشر التأثير أو الأداة التي يطلقونها، يمكن للمطورين أيضًا إعداد مواضيع علامة التصنيف التي ستضع علامة على هذا المحتوى حتى يتمكنوا من تتبع مدى نجاحه، ويمكن للمشاهدين رؤية كل شيء تم إنشاؤه بهذا التأثير، يقول Snap إنه لن يأخذ أي نوع من التخفيضات من المطورين حتى لو كان تطبيقهم يتطلب الشراء لاستخدامه.

ويشمل الشركاء الأوليون Videoleap وBeatleap by Lightricks وSplice وPowder وPiñata Farms ، من بين آخرين، تتضمن كل هذه التطبيقات أدوات إنشاء ومن الواضح أن هذا هو ما يتيح للأشخاص اكتشاف التطبيق على المحتوى الذي ساعد في صنعه - وهو إعلان حقيقي.

وعلى الرغم من أن هذه مجرد بداية للتطبيقات التي تستخدم Snapchat كموزع، إلا أن لديها القدرة على إرسال عدد كبير من التنزيلات بطريقتها - تمامًا كما تميل قاعدة مستخدمي Snapchat إلى الظهور عندما ينتشر مرشح معين.

في عام 2019 قدر Snap أن ما بين 7 و9 ملايين مستخدم انضموا إلى منصتها بسبب مرشحات الوجه الفيروسية مثل تلك التي جعلتهم يبدون مثل الأطفال، يمكن أن يحدث نفس الشيء لتطبيق ما والذي على المدى الطويل، يمكن أن يغير الديناميكيات بين المطورين ومتاجر التطبيقات التقليدية.