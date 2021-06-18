شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سحابة غبار ضخمة سبب حجب ضوء النجم "Betelgeuse" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف فريق من العلماء، أن النجم الهائل الذى يسمى " Betelgeuse" أطلق فقاعة غازية كبيرة تم تبريدها، وشكلت سحابة غبار كونى حجبت ضوء النجم مؤقتًا وجعله يعتم، وكان اعتقد بعض الخبراء فيما قبل أنه على وشك الانفجار عندما لوحظ وجود أنماط تعتيم غير منتظمة في أكتوبر 2019.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سمحت الصور للعلماء برؤية كيفية تغير سطح النجم وتغميقه بمرور الوقت، وظهرت أخبار تعتيم النجم لأول مرة في ديسمبر 2019، بعد أن أعلن العلماء أنهم شهدوا نمط تعتيم غير منتظم في أكتوبر.

ساد الاعتقاد في البداية أن هذا التعتيم هو بداية دخول Betelgeuse إلى مرحلة انفجار النجم، وعندما ينفجر نجم في نهاية حياته ينتج عنه ألمع وميض على الإطلاق، وفي هذه المرحلة، ينفد الوقود النووي من النجم، وتتدفق بعض كتلته إلى نواة النجم التي تصبح ثقيلة جدًا بحيث لا تتحمل قوة الجاذبية الخاصة بها، وينهار اللب أخيرًا، مما يؤدي إلى انفجار ضخم للنجم.

كما أنه منذ ملاحظة "التعتيم العظيم"، عمل العلماء بلا كلل لتحديد ما إذا كان " Betelgeuse" يتجه نحو المستعر الأعظم أو ما إذا كان هناك تفسير آخر لهذا التعتيم الغامض.

ووجد الفريق البحثى، أن سبب ذلك هو إخراج النجم لفقاعة غاز كبيرة ابتعدت عنها، بمساعدة النبض الخارجي للنجم.

وعندما بردت قطعة من سطح النجم بعد فترة وجيزة، كان انخفاض درجة الحرارة هذا كافياً لتتكثف العناصر الأثقل في الغاز، مثل السيليكون، في الغبار الصلب.

كما وجدوا أن المادة تحركت حوالي 200000 ميل في الساعة أثناء انتقالها من سطح النجم إلى الغلاف الجوي الخارجي.