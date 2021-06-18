شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية استخدام ميزة "متابعة الموضوع" على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تويتر العام الماضى ميزة تسمح لمستخدمي الهواتف المحمولة بربط تغريداتهم الجديدة بالتغريدات القديمة، ولكن من المحتمل أن يعيد إحياء المئات من الخيوط القديمة المنسية، حيث يربط الناس أفكارهم الحالية بأفكارهم السابقة.

إليك كيف تعمل الميزة وفقا لما نقله موقع TheNextWeb:

عندما تكتب تغريدتك الجديدة في نافذة الهاتف المحمول، اسحب لأسفل، سترى أحدث تغريدة لك، باستخدام زرين.

سيؤدي هذا إلى إضافة تغريدة مسودة إلى آخر تغريدة لك، متابعة أو إنشاء هذا الموضوع، الزر الثاني هو علامة القطع.

سيؤدي النقر فوق هذا إلى إظهار قائمة بتغريداتك السابقة في النافذة، ما يمكنك تحديد التغريدة الأقدم التي تريد ربط الفكرة الحالية بها، وبذلك تكون قد انتهيت.

ومع ذلك كما لاحظ موقع TechCrunch ، إذا حاولت إضافة الفكرة إلى عاصفة التغريدات، فسيقوم ببساطة بإرفاق التغريدة الجديدة في الأسفل بدلاً من ذلك.