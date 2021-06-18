شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين تقنية الطيار الآلى والقيادة الذاتية الكاملة فى السيارات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الطيار الآلي Autopilot هو نظام متقدم لمساعدة السائق أن يعزز السلامة والراحة خلف عجلة القيادة، وعند استخدامه بشكل صحيح، يقلل الطيار الآلي من عبء العمل كسائق، وتم تصميم قدرات الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة للاستخدام مع السائق اليقظ تمامًا، والذي يضع أيديه على عجلة القيادة ويكون على استعداد لتولي المهمة في أي لحظة، وهنا نرصد لك الفرق بين الطيار الآلى والقيادة الذاتية الكاملة، وذلك وفقا لما ذكره موقع "تسلا" الرسمي.

ميزات الطيار الآلي • مثبت السرعة المدرك لحركة المرور: يطابق سرعة سيارتك مع سرعة حركة المرور المحيطة.

• نظام التوجيه الآلي: يساعد في التوجيه داخل حارة محددة بوضوح، ويستخدم نظام تثبيت السرعة المدرك لحركة المرور.



القدرة الكاملة على القيادة الذاتية القدرة الكاملة على القيادة الذاتية • التنقل في الطيار الآلي: يوجه سيارتك بشكل نشط من منحدر الطريق السريع إلى المنحدر، بما في ذلك اقتراح تغييرات الممر، والتنقل في التقاطعات، وإشراك إشارة الانعطاف تلقائيًا واتخاذ المخرج الصحيح.

• تغيير المسار التلقائي: يساعد في الانتقال إلى حارة مجاورة على الطريق السريع عند تنشيط نظام التوجيه التلقائي.

• ميزة Autopark: يساعد تلقائيًا على الركن المتوازي أو العمودي لسيارتك، بلمسة واحدة.

• ميزة الاستدعاء: حرك سيارتك داخل وخارج مساحة ضيقة باستخدام تطبيق الهاتف المحمول أو المفتاح.

• الاستدعاء الذكي: ستتنقل سيارتك في بيئات وأماكن لوقوف السيارات أكثر تعقيدًا، وتقوم بالمناورة حول الأشياء حسب الضرورة لتجدك في موقف للسيارات.

وتتطلب ميزات الطيار الآلي والقيادة الذاتية الكاملة الممكّنة حاليًا إشرافًا نشطًا من السائق ولا تجعل السيارة مستقلة، وسيعتمد الاستقلالية الكاملة على تحقيق موثوقية تتجاوز بكثير السائقين البشريين.