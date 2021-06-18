شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل Windows 11 SE نسخة مقيدة من ويندوز 11؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما ننتظر من شركة مايكروسوفت تسليط الضوء على جميع تفاصيل ويندوز 11 في حدث 24 يونيو، فقد أعطانا التصميم الذي تم تسريبه في وقت سابق من هذا الأسبوع فكرة جيدة إلى حد ما عما يمكن توقعه.

ووفقا لما ذكرته البوابة العربية للأخبار التقنية، تم الآن اكتشاف SKU جديد يسمى Windows 11 SE، ويبدو أنه إصدار من نظام التشغيل به قيود كبيرة على ما يمكن للمستخدمين القيام به.

وحاولت مايكروسوفت بالاعتماد على ويندوز تقديم أنظمة مقيدة، خاصة الأجهزة المحمولة، ويتضمن ذلك في المقام الأول فرض قيود على ما يمكن للمستخدمين القيام به عبر ويندوز وعلى ما يمكنهم تثبيته.

وظهر هذا الإصدار المقيد من ويندوز بأسماء عديدة، من Windows RT إلى Windows 10 in S Mode.

وقد يكون نظام التشغيل Windows 11 SE الجديد هو الخطوة التالية لشركة مايكروسوفت في هذه الفكرة، وقد يكون في الواقع أكثر تقييدًا من النسخ السابقة.

ويكون نظام ويندوز المقيد أكثر قابلية للتطبيق في قطاعي المؤسسات والتعليم والأسواق التي تشتري أجهزة حواسيب ويندوز والتراخيص بكميات كبيرة.

نسخة مقيدة من ويندوز 11:

بالرغم من أن النظام التشغيلي العادي يحتوي على ميزات تسمح لمسؤولي النظام بالتحكم والحد من ما يمكن للمستخدمين القيام به، فإن مثل هذه الإصدارات المقفلة يكون لها قيود من البداية، لا سيما في أنواع ومصادر التطبيقات التي يمكنهم تثبيتها.

وكانت هذه المحاولات حتى الآن فاشلة، ومع ذلك يبدو أن مايكروسوفت تعمل على محاولة أخرى.

ووفقًا للمعلومات فإن ما كان ينبغي أن يكون الإصدار السحابي من ويندوز 10 من المرجح أن يتم إطلاقه على أنه Windows 11 SE.

وعلى عكس النسخ المقيدة الأخرى مثل Windows 10 S و Windows 10 in S mode، يبدو أن هذه النسخة تستهدف الإصدارات المختلفة للمؤسسات، بما في ذلك Education و Education Pro.

ومع ذلك، فإن ما يجعل نسخة Windows 11 SE مثيرة للفضول هو كيفية اختلاف قيودها عن محاولات مايكروسوفت السابقة.

وتبدو من بعض النواحي أكثر تقييدًا لأنها تفتقد العديد من الخيارات في تطبيق الإعدادات، وليس لديها حتى إمكانية الوصول إلى متجرتطبيقات مايكروسوفت، وذلك بالرغم من أن هذا قد يكون مجرد خطأ.

ومن المفارقات، يبدو أن Windows 11 SE تدعم تثبيت تطبيقات win32 وتشغيلها من خارج متجر مايكروسوفت، وهو أمر قامت مايكروسوفت بحظره في جميع إصدارات ويندوز الأخرى المقفلة.

ولم تتضح في هذه المرحلة الطبيعة الحقيقية لنظام التشغيل Windows 11 SE، ولكن يمكن لشركة مايكروسوفت الكشف عنها بالكامل الأسبوع المقبل.

ومن المفترض أن هذه النسخة تتضمن الكثير من القيود التي لن تعجب المستخدمين النهائيين، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت مفيدة لعملاء المؤسسات.