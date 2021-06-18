شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية التحقق من الأشخاص الأقل تفاعلا على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق انستجرام منذ ما يقرب من العام ميزة تتيح لك التحقق من الأشخاص الأقل تفاعلاً خلال آخر 90 والتى اعتبرها البعض خطوة هامة لتحسين الإهتمام المنشورات، كما تمكن من تصنيف قائمة المُتابَعِين بأكثر من طريقة.

إليك كيف يمكنك القيام بذلك وفقا لما نقله موقع TheNextWeb:

افتح تطبيق Instagram على هاتفك، ثم توجه إلى ملف التعريف الخاص بك واضغط على متابعة.

اضغط على الأقل تفاعلًا معها.

إلغاء متابعة الأشخاص الذين لا تريد رؤيتهم على مخططك الزمني.

يمكنك فرز الأشخاص من أحدث المتابعين لك ومن المتابعين الأوائل.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضًا رؤية الأشخاص الذين تراهم كثيرًا على المخطط الزمني ضمن قسم "الأكثر معروضًا في الخلاصة" وكتم الصوت إذا احتجت إلى ذلك.

وستتيح لك هذه الميزة مسح الجدول الزمني الخاص بك ومتابعة الأشخاص الذين تريد التفاعل معهم أكثر على Instagram.