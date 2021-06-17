«أمن نفسك.. عشان لو ضاع أو اتسرق».. خطوة بخطوة.. إزاي تعمل نسخة احتياطية كاملة لموبايلك؟

الشارقة - اميمة ياسر - كثيرًا ما يتعرض هاتفك للضياع أو للسرقة، الأمر الأكثر سوءًا هو فقدان كل الملفات والتطبيقات الخاصة بك دون وجود نسخة احتياطية منها.

في الوقت الحالي أصبحت استعادة بيانات هاتفك مهمة سهلة في حال كانت لديك نسخة احتياطية منها محفوظة في إحدى خدمات التخزين السحابي، حيث إن آبل وجوجل تتيحان لك حفظ نسخة احتياطية من هاتفك في خدمتي جوجل درايف، وiCloud، كما أنّ معظم التطبيقات أصبحت قائمة على السحابة وتعمل على حفظ نسحة احتياطية من بياناتك بصورة دائمة للرجوع إليها عند الحاجة.

وفي هذا الصدد استعرض موقع «الوطن» كيفية حفظ نسخة احتياطية من بيانات هاتفك سواء كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد أو iOS وفقًا للبوابة العربية للأخبار التقنية Aitnews على النحو التالي:

إنشاء نسخة احتياطية لهواتف أندرويد

يمنحك تعاملك مع نظام أندرويد العديد من الخيارات الخارجية للقيام بحفظ نسخة احتياطية من بيانات هاتفك، إذ يمكنك حفظ نسخة احتياطية من خلال الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات، ثم اضغط على خيار (النظام) System.

-اضغط على خيار (متقدم) Advanced،

اضغط على خيار (النسخ الاحتياطي) Backup، ثم فعّل خيار (النسخ الاحتياطي إلى جوجل درايف) Backup to Google Drive من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له، وبعد ذلك سيتم نسخ كل من الصور ومقاطع الفيديو وبيانات جهات الاتصال والتقويم إلى خدمة (جوجل درايف) – التي تتيح لك الحصول على سعة 15 جيجابايت مجانًا – تلقائيًا.

وتتضمن هذه النسخة الاحتياطية إعدادات الهاتف وسجلّ المكالمات والرسائل النصية القصيرة، كما يمكنك تضمين بيانات التطبيقات الأخرى حتى 25 ميجابايت لكل تطبيق.

إنشاء نسخة احتياطية لهواتف آيفون

أما بالنسبة لهواتف آيفون، يمكنك النسخ الاحتياطي عبر (آي كلاود) iCloud، ولتنفيذها ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:

- انتقل إلى الإعدادات في آيفون.

- اضغط على اسمك، ثم اضغط على خيار (iCloud).

- اضغط على (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) iCloud Backup.

- اضغط على خيار (نسخ احتياطي الآن) Backup Now، واحرص على اتصال قوي بشبكة الواي فاي لحين انتهاء العملية.

- كما يمكنك تفعيل خيار (النسخ الاحتياطي في آي كلاود) من خلال الضغط على زر التبديل الموجود بجواره، بحيث تتم عملية النسخ الاحتياطي تلقائيًا بدون أي تدخل منك.

أما في حال رغبت في إيقاف خيار النسخ التلقائي، فبإمكانك حفظ نسخة احتياطية في حاسوب ماك عبر Finder، أو في حاسوب ويندوز عبر iTunes، عن طريق توصيل هاتفك بالحاسوب عبر الكابل.