الصيف يبدأ رسميا الإثنين المقبل.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة بسبب منخفض الهند

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع سينتهي يوم الأحد القادم، على أن يبدأ الصيف رسيما يوم الإثنين 21 يونيو الحالي.

وأوضح شاهين، في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أنه بداية من يوم الإثنين القادم سنشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة خلال فترات النهار لتسجل على القاهرة ما بين 32 إلي 35 درجة مئوية، وهذا طبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

وأكد مدير مركز التحاليل الجوية، أن معدلات الرطوبة مازالت طبيعية حتي الآن إذ تبلغ 75% ، ولكن مع دخول المنخفض الهندي الذي سنسمع عنه كثيرا خلال فصل الصيف سنشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة ستصل إلى 90%.

وأشار شاهين، إلى أن فصل الصيف يشهد فى بدايته اعتدال بالأحوال الجوية، ويعد من أهم سماته ارتفاع نسبة الرطوبة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهذا ما يزيد الإحساس بارتفاعها خلال فترات النهار، أو فى فترات الليل مع ارتفاع نسب الرطوبة.

وبعد الاعتدال الربيعي، تستمرت حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا، ويواصل ميل أشعة الشمس الزيادة، ليزداد معه طول النهار تدريجيا وتنقص ساعات الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي، حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماما على مدار السرطان ( 23.5 درجة شمالا ) يوم 21 من شهر يونية ( الانقلاب الصيفي ).

وفى يوم الاثنين المقبل 21 من يونيو، يحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، ويكون الوضع معکوسأ خلال الانقلاب الشتوي .

أطول نهار فى السنة

وفي يوم الانقلاب الصيفي ( 21 يونية ) يبلغ طول النهار أقصاه في نصف الكرة الشمالي، وبالنسبة إلى الأماكن الواقعة بين خط عرض ( 30 - 47 ) وخط عرض ( 33 - 66 ) يتصل الشفق المسائي بالشفق الصباحي، وتسمى الليالي في هذه الحالة " الليالي البيضاء " ( white nights ) .

وفي هذا اليوم أيضا لا تغرب الشمس من الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الشمالية ( خط عرض 33 - 66 فأكثر شمالا )، ويظل النهار لمدة 24 ساعة، وتسمى هذه الظاهرة ظاهرة شمس منتصف الليل ( Midnight sun )، وفي الوقت نفسه لا تشرق الشمس على الأماكن الواقعة في المنطقة المتجمدة الجنوبية ( خط عرض 33- 66 فأكثر جنوب )، فيسود الليل لمدة 24 ساعة، وعكس ذلك يحدث أثناء الانقلاب الشتوي .