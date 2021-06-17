شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل أول متجر بيع بالتجزئة من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للدهشة في افتتاح Google لمتجر بيع بالتجزئة هو أن الأمر استغرق وقتًا طويلاً للقيام بذلك، حيث كان لديها عدد قليل من الأدوات لبيعها في أيامها الأولى، وربما كانت تفكر مليًا في كيفية تجنب الأخطاء التي أسقطت جهود Microsoft الفعلية، ولكن الآن قررت الشركة اتخاذ القرار، حيث افتتح متجر Google Store الأول على الإطلاق أبوابه في منطقة تشيلسي في مانهاتن وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

وسيتمكن زوار متجر Google من تجربة المجموعة الكاملة من أجهزة الشركة، من هواتف Pixel و Pixelbooks ومكبرات الصوت إلى أجهزة Nest وأجهزة Fitbit القابلة للارتداء وألعاب Stadia.

وتشتمل الميزات على Google Imagination Space ، الموصوف على أنه "هيكل زجاجي دائري بطول 17 قدمًا مع شاشات تفاعلية" يعرض مجموعة متنوعة من منتجات وتقنيات Google، ستبدأ بمعرض Google Translate الذي يقدم ترجمة في الوقت الفعلي إلى 24 لغة لأي عبارة تهتم بنطقها، قبل أن تشرح كيف تمكن تقنية الذكاء الاصطناعي في الترجمة من القيام بذلك.

وستجد أيضًا غرفًا تتيح لك تجربة سيناريوهات واقعية باستخدام منتجات Google - فكر في عروض توضيحية لأجهزة Nest في غرفة معيشة محاكاة، أو عرضًا توضيحيًا لأحدث ميزات كاميرا Pixel داخل تثبيت إضاءة مخصص - و s0 يسمى Discovery Boxes المصممة "لإبراز شكل وميزات الجمال" لأجهزة Google مع تقديم المزيد من المعلومات أيضًا حول كل منتج.

بدلاً من متجر Apple وفريق عمل Genius به، يشتمل متجر Google على مكتب دعم هنا للمساعدة في أي مشكلات متعلقة بـ Google قد تكون لديك. سيكون المكتب أيضًا بمثابة نقطة التقاط للطلبات عبر الإنترنت ويقدم مجموعة من خدمات الإصلاح مثل إصلاح الشاشات المتشققة على هواتف Pixel.

مع الالتزام المعلن مسبقًا بالاستدامة، تعد Google بأن المواد المستخدمة في بناء المتجر قد تم الحصول عليها بعناية، كما تحرص على الإشارة إلى أن المتجر الجديد هو واحد من أقل من 215 متجرًا للبيع بالتجزئة في العالم حصل على تصنيف LEED البلاتيني، "أعلى شهادة ممكنة ضمن نظام تصنيف المباني الخضراء الريادية في تصميم الطاقة والبيئة".

وفي الماضي جربت Google المتاجر المنبثقة، لكن موقعها الجديد في مانهاتن يبدو إلى حد كبير كما لو كان سيظل ثابتًا، يمنح امتلاك متجر بيع بالتجزئة للشركة فرصة للتواصل بشكل صحيح مع العملاء، ومعرفة المزيد حول كيفية استخدامهم لأجهزتها وما يرغبون في رؤيته منها في المستقبل، لم تذكر Google ما إذا كانت تخطط لفتح المزيد من المتاجر في الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، من الآمن القول أن أداء المتجر الجديد خلال الأشهر المقبلة سيكون له تأثير كبير على مثل هذا القرار.