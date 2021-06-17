شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تعدل فترات بقاء روادها على متن المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روجوزين، أن روسيا ستغير خططها بالنسبة لروادها الذين سيتواجدون على متن المحطة الفضائية الدولية، وفي مقابلة مع صحيفة أجريت معه مؤخرا قال روجوزين: " مدة بقاء روادنا على متن المحطة الفضائية ستصبح أكبر، نريد أن ننتقل من الرحلات التي تستمر 6 أشهر بالنسبة لروادنا إلى نظام الرحلات التي ستستمر عاما كاملا".

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، أضاف "أول رائد روسي سيبدأ بنظام الرحلات المطولة الجديد سيكون، بيوتور دوبروف.. نحن نتحدث عن نظام رحلات مطولة سيتم في إطارها إجراء تجارب وبحوث طبية وحيوية، الرحلات السنوية هو ما نحتاجه لإجراء مثل هذه البحوث".

وأوضح روجوزين في مقابلة صحفية أخرى أن روسيا تخطط أيضا لإرسال علماء في رحلات قصيرة إلى المحطة لإجراء تجارب علمية خاصة.

وكان الرئيس السابق لمركز جاجارين الروسي لتدريب رواد الفضاء، بافل فلاسوف، قد أشار سابقا إلى أن الطاقم الذي سيتوجه إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة "سويوز إم إس-18" الروسية، ومن بين أفراده، بيوتور دوبروف ومارك فاندي هاي، سيبقى على متن المحطة لمدة ستزيد عن نصف سنة، وعلى متن مركبتهما سيعود طاقم تصوير الفيلم الذي سيصور في المحطة، اما الرائدان المذكوران فسيعودان إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-19" التي سترسل إلى هناك في وقت لاحق.