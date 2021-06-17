سناب شات يسمح للمطورين بوضع تطبيقاتهم داخل Spotlight

دبي - يزن راشد - يعمل تطبيق سناب شات على تسهيل استخدام المطورين للمحتوى السريع الانتشار من أجل الترويج المباشر لتطبيقاتهم.

ويطلق اليوم مجموعة أدوات صناع المحتوى لميزة Spotlight، التي تسمح لمطوري التطبيقات بمنح المستخدمين القدرة على النشر مباشرة إلى Spotlight.

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وفي الوقت نفسه، يمكن لمستخدمي سناب شات تصفح المحتوى الذي تم إنشاؤه عبر تلك التطبيقات

ومن ثم التنقل بسهولة لتنزيلها.

ويكتسب سناب شات المزيد من المحتوى عبر المنصة بينما يكافأ المطورون بتنزيلات إضافية إذا انتشر التأثير أو الأداة التي يطلقونها.

ويمكن للمطورين أيضًا إعداد مواضيع الوسوم التي تضع علامة على هذا المحتوى، حتى يتمكنوا من تتبع مدى نجاحه، ويمكن للمشاهدين رؤية كل شيء تم إنشاؤه بهذا التأثير.

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ويقول سناب شات إنه لن يأخذ أي نوع من العمولة من المطورين، حتى لو كان التطبيق يتطلب الشراء لاستخدامه.

ويشمل الشركاء الأوليون Lightricks و Splice و Powder و Piñata Farms، من بين آخرين.

وتتضمن كل هذه التطبيقات أدوات إنشاء، ومن الواضح أن هذا هو ما يتيح للأشخاص اكتشاف التطبيق عبر المحتوى الذي ساعد في صنعه – وهو إعلان حقيقي.

وبالرغم من أن هذه مجرد بداية للتطبيقات التي تستخدم سناب شات كموزع، إلا أن لديها القدرة على جلب عدد كبير من التنزيلات بطريقتها.

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سناب شات يوسع وجوده:

قدر التطبيق في عام 2019 أن ما بين 7 و 9 ملايين مستخدم انضموا إلى منصته بسبب مرشحات الوجه السريعة الانتشار، مثل تلك التي جعلتهم يبدون كالأطفال.

ويمكن أن يحدث نفس الشيء لتطبيق ما، الذي يمكن على المدى الطويل أن يغير الديناميكيات بين المطورين ومتاجر التطبيقات التقليدية.

وعلى صعيد منفصل، أعلنت شركة سناب عن إطلاق أول عروضها المحلية والأصلية لصناع المحتوى الهنود.

وهذه العروض التي أنتجتها شركة إدارة الوسائط الرقمية Qyuki مخصصة لجمهور الأجهزة المحمولة في المقام الأول.

وتم الإعلان عنها لأول مرة في شهر أكتوبر 2020 إلى جانب قائمة بمحتويات أخرى حصرية ومحتويات Snap Original.

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ومثل جميع العروض عبر التطبيق، يبلغ متوسط طول الحلقات من ثلاث إلى خمس دقائق، وهي عمودية بوضع ملء الشاشة.

واعتبارًا من شهر مارس 2021، نمت قاعدة المستخدمين النشطين يوميًا للتطبيق في الهند بما يزيد عن 100 في المئة كل ربع سنة على مدار الأرباع الخمسة الماضية.

وتقول سناب: إن أكثر من 70 مليون مشاهد في الهند شاهدوا العروض في العام الماضي. وتمثل الهند أكبر سوق للشركة بعد الولايات المتحدة. وتبذل سناب قصارى جهدها لجعل التطبيق يبدو محليًا لمجتمع المستخدمين في الهند.

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