مايكروسوفت تبدأ بطرح أكبر تغيير في أوفيس منذ عقود

دبي - يزن راشد - يبدأ قريبًا التغيير الأكبر الذي طرأ على مستندات أوفيس من شركة مايكروسوفت منذ عقود، حيث يصل إطار عمل Fluid الخاص بالشركة إلى مايكروسوفت تيمز وأوتلوك و OneNote و Whiteboard.

وكشفت مايكروسوفت عن Fluid للمرة الأولى في العام الماضي، ووضحت كيف يسمح إطار العمل لكتل ​​من محتوى أوفيس بالوجود بشكل مستقل عبر الويب.

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وأصبحت هذه الفكرة الآن حقيقة واقعة، مع محتوى تعاوني يمكن نسخه ولصقه ومشاركته مع الآخرين.

وبدلاً من الجداول والرسوم البيانية والقوائم الثابتة والمرتبطة بمستندات معينة، تعد مكونات Fluid وحدات نمطية تعاونية موجودة عبر تطبيقات مختلفة.

وتبدأ المكونات بالظهور في مايكروسوفت تيمز أولاً هذا الصيف، ويمكن تضمينها في الاجتماعات والمحادثات.

ويتزامن إطلاق Fluid مع عودة الموظفين إلى مكاتبهم وظهور تجربة العمل المختلطة الجديدة.

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ويعتبر ما أنشأته مايكروسوفت باستخدام Fluid هو أكبر تغيير في أوفيس منذ عقود. وفي حين أن Fluid بدا وكأنه مفهوم مستقبلي خلال الكشف عنه العام الماضي، إلا أن إطلاقه هذا الأسبوع يسلط الضوء على مدى التغير.

مايكروسوفت تكشف عن Fluid:

ويأتي كل اجتماع من اجتماعات مايكروسوفت تيمز قريبًا بتجربة ملاحظات مدمجة تعاونية. وتظهر الملاحظات في اجتماع مايكروسوفت تيمز أو في تقويم Outlook. ويمكن لأي شخص في الدعوة بدء الكتابة في الوقت الفعلي.

وإذا أضفت مهمة، فتتم مزامنتها فورًا مع مهامك الأخرى عبر Microsoft 365. وتتم مزامنة ملاحظات الاجتماع تلقائيًا مع تقويم أوتلوك الخاص بك حيث يمكنك أيضًا تحريرها في الوقت الفعلي.

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وقالت مايكروسوفت: نريد أن يكون التعاون متاحًا قبل بدء الاجتماع. وبالنظر إلى أن ملاحظات الاجتماع تكون مباشرة وفي الوقت الفعلي، يمكنك حتى نسخها في تطبيق مثل OneNote وتظل ترى كل شخص يجري تعديلات عليها.

وتتمتع مكونات Fluid بإمكانية تغيير كيفية إنجاز الجميع للعمل عبر مايكروسوفت تيمز وأوفيس. وهي سريعة ودون وقت مزامنة، تمامًا مثل محرر مستندات جوجل.

وتمتلك مايكروسوفت أدوات تعاون مماثلة في أوفيس منذ فترة من الوقت. ولكنها مقيدة بالمستندات الثابتة.

وتقوم مايكروسوفت أيضًا بتحويل تطبيق Whiteboard الخاص بها إلى لوحة قماشية لاستضافة مكونات Fluid.

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وتظهر مؤشرات تعاون جديدة في Whiteboard، مما يتيح لك رؤية إضافات زملاء العمل إلى المستند في الوقت الفعلي.

وهناك مؤشر ليزر افتراضي جديد يمكنك استخدامه لجذب انتباه الناس، أو ملصقات تفاعلية لجعل لوحة Whiteboard تبدو وكأنها أكثر حيوية.

ويمكن أيضًا تضمين مكونات Fluid مثل الجداول أو قوائم المهام في Whiteboard، ويبدو التطبيق بأكمله الآن كما هو في جميع الأجهزة والمنصات.