شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اكتشاف ثغرة أمنية بتشفير بيانات هواتف تستخدم الجيل الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثون في مجال الأمن السيبراني بأوروبا، إنهم اكتشفوا خللا في خوارزمية تشفير بهواتف محمولة ربما سمحت لمهاجمين بالتنصت على بعض البيانات لأكثر من عقدين وفقا لما نقلته RT عن اسوشيتدبرس.

وفي ورقة بحثية، قال باحثون من ألمانيا وفرنسا والنرويج إن الخلل يؤثر على معيار بيانات الهواتف التي تستخدم شبكة "جي بي آر إس" أو "2G" بينما تستخدم معظم الهواتف الآن الجيل الرابع، أو حتى الخامس.

وقال الباحثون إنه من غير المرجح أن تكون الثغرة الأمنية في هذه الخوارزمية "مصادفة"، وبدلا من ذلك، ربما تم ذلك عن قصد لتزويد وكالات إنفاذ القانون بـ"باب خلفي"، وضمان الامتثال للقوانين التي تقيد تصدير أدوات التشفير.

وكان من المفترض أن يتم التخلص التدريجي من خوارزمية "2G" من الهواتف المحمولة أوائل عام 2013، لكن الباحثين قالوا إنهم عثروا عليها في هواتف ذكية حالية تعمل بنظامي أندرويد، و"آي أو إس".