أحد كبار المستثمرين يؤكد دعمه لـ”بيتكوين”: الذعر انتهى.. حان وقت الشراء

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - أكد أحد كبار المستثمرين في العملات الرقمية دان مورهيد، أن الوقت قد حان لشراء البتكوين، مضيفًا أن وقت الذعر قد انتهى، وأن السوق سيبدأ في تغير الاتجاه.

ووفقا لرؤية مورهيد وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بانترا، فهناك 3 أسباب قد أدت إلى انهيار الأسواق الشهر الماضي:

الصين

وفي إشارة إلى الصين، قال مورهيد أن القمع القادم من هناك كان أحد العوامل الكبيرة، لكن هذا حدث هذا عدة مرات من قبل.

وأشار مورهيد أن هناك ثمانية حوادث منفصلة على مدار سنوات عديدة حظرت فيها الصين عملات البيتكوين أو اتخذت إجراءات صارمة ضد الصناعة.

وأضاف مورهيد: “لقد تلى تلك القرارات رسم بياني يصور المكاسب الضخمة التي حققتها البيتكوين بعد ذلك.” وكانت بكين حينها تتخذ إجراءات صارمة ضد عمليات تعدين البيتكوين بسبب مخاوف بشأن استهلاك الطاقة حيث تسعى جاهدة من أجل حيادية الكربون.

الضرائب

السبب الثاني الذي يراه رئيس بانترا كابيتال هو يوم الضرائب في الولايات المتحدة. يقول الرئيس التنفيذي لشركة بانترا أن الضرائب الأمريكية المزمع تطبيقها أثر بشكل تقليدي على الأسواق حيث اختار المستثمرون تصفية بعض ممتلكاتهم لجمع الأموال تحسبا للفاتورة الضريبية.

وقال مورهيد لقد وصلت دورات يوم الضرائب السابقة إلى أدنى مستوياتها المحلية قبل سبعة أيام من يوم الضريبة، وهذا أمر منطقي للغاية. واعتبر مورهيد أن الأمر يتعلق بالوقت الذي تستغرقه لإخراج أموالك من البورصة وإلى البنك الذي تتعامل معه.

ماسك

بينما أطلق الرئيس التنفيذي لشركة بانترا على العامل الثالث الذي أدى إلى التراجعات اسم “إيلون ماسك 180”. ولم يسهب مورهيد في الحديث عن تأثير تغريدات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا على السوق في ذلك الوقت.

وتسبب ماسك في خسائر حادة للعملات في 17 مايو عندما ألمح إلى أن تسلا (NASDAQ:TSLA) قد تبيع بعض ممتلكاتها من البيتكوين (BTC) بسبب المخاوف البيئية بشأن استهلاك الطاقة.

وتراجعت أسواق الأصول المشفرة بنسبة 43٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغ 2.5 تريليون دولار في منتصف شهر مايو. حيث تراجعت أكثر من تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية في الأسابيع التي تلت ذلك. وكانت الأسواق تتماسك منذ أن وصلت إلى أدنى نقطة لها في هذا التراجع في 24 مايو، وهي حاليًا حوالي 1.632 تريليون دولار.

وقت الشراء

وقال صاحب رأس المال المغامر، دان مورهيد، أن أفضل وقت للشراء هو عندما تكون الأسواق “أقل بكثير من الاتجاه الصعودي”. وأضاف دان مورهيد دعم مخطط انحراف اتجاه البتكوين لأنه أظهر أن الأصل كان “رخيصًا” فقط بالنسبة إلى اتجاهه لخمس مرات في تاريخه.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بانترا كابيتال أن العوائد السنوية لا تشير إلى المبالغة في تقييم البيتكوين أيضًا. واستطرد مورهيد قائلًا لم تخرج العائدات على أساس سنوي أبدًا عن الرسم البياني كما هو الحال في القمم السابقة. حيث يتم تداولها حاليًا بنسبة 281٪ على أساس سنوي -وهو ما يبدو معقولًا تمامًا نظرًا لطباعة النقود التي حدثت في تلك الفترة.