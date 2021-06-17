كيف تراقب الشركات موظفيها إثر العمل عن بُعد؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 07:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعدما مثلت شركة “إيكيا فرانس” المتفرعة عن الشركة الأم السويدية، والعديد من مديريها التنفيذيين للمحاكمة، للتقاضي بتهمة التجسس على الموظفين والعملاء، أمرت محكمة فرنسية بدفع مليون يورو (1.2 مليون دولار) غرامة للتجسس على موظفيها الفرنسيين.

وتأتي الإدانة التي صدرت في 15 يونيو/حزيران 2021، بينما لا تزال آلاف الشركات حول العالم تطلب من موظفيها العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا.

وكشفت التحقيقات الفرنسية أن فرع شركة إيكيا الفرنسي تجسس على موظفيه وبعض العملاء على مدار عدة سنوات.

واتُّهمت المجموعة، التي أدركت وجود بعض الممارسات غير الصحيحة، بخرق خصوصية الموظفين من خلال مراجعة سجلات حساباتهم المصرفية واستخدام موظفين مزيفين في بعض الأحيان لكتابة تقارير عن بقية الموظفين.

تركزت المزاعم على الفترة 2009- 2012، على الرغم من أن المدعين قالوا إن تكتيكات التجسس بدأت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي.