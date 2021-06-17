تكنولوجيا: تفاصيل جديدة عن هواتف Motorola Edge القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة موتورولا على العديد من الهواتف الذكية الجديدة التي تحمل علامة Edge لإصدارها في وقت لاحق من هذا العام، والآن كشف تسريب جديد من TechnikNews عن بعض التفاصيل حول كل هاتف بالمجموعة.

‘Motorola Edge ‘Berlin

سيكون هناك إصداران من هاتف ‘Motorola Edge ‘Berlin؛ أحدهما لأوروبا والآخر لأمريكا الشمالية. ويقال انه يتم تشغيل الاثنين بمعالج Snapdragon 778G من كوالكوم والذي يدعم الـ 5G.

ستأتي الهواتف بـ 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من ذاكرة التخزين، وتعمل موتورولا أيضًا على إصدار أغلى بسعة 8/256 جيجابايت. ليس من الواضح ما إذا كان دعم بطاقة microSD سيكون جزءًا من الهواتف ام لا.

يأتي كلا الإصدارين بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، ولكن سيأتي الإصدار الأوروبي بميزة متفوقة مع كاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مقابل مستشعر 8 ميجابكسل الموجود بإصدار أمريكا الشمالية.

سيحصل إصدار أوروبا أيضًا على كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل “Super Zoom”، ويتم استبدالها بمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل في الإصدار الآخر.

لا توجد أي معلومات حتى الآن عن تاريخ الإصدار، ولكن بمجرد توفر الهواتف من المفترض أن تكون متوفرة بثلاثة ألوان على الأقل؛ الأخضر والأبيض والبني.

‘Motorola Edge ‘PStar

سيأتي هاتف ‘Motorola Edge ‘PStar باللون الأسود والأبيض والأزرق، ويبدو أنه من المقرر تشغليه بمعالج Snapdragon 865 أو 870 من كوالكوم، كما سيتم إقرانه بمودم Snapdragon X55 5G.

وتشير التقارير إلى أن موتورولا ستقوم بتزويده بـ 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من التخزين الداخلي. ومع ذلك، سيكون هناك إصدار بسعة 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وإصدار آخر أعلى بسعة 12/256 جيجابايت.

ستأتي الكاميرات الموجودة بهذا الهاتف مماثلة لتلك المستخدمة في طراز “برلين” الأوروبي، وهذا يعني وجود كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل وكاميرا تقريب بدقة 8 ميجابكسل.

‘Motorola Edge ‘Kyoto

سيكون هذا الإصدار هو الأرخص بين المجموعة، على الرغم من أننا لا نعرف حاليًا أي شيء عن المعالج أو تكوينات التخزين الخاصة به، لكننا نعلم أن كاميراته مستعارة من هاتف “برلين” إصدار أمريكا الشمالية.

من المتوقع أن يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل لتحسين ضبابية الخلفية في الصور، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل أيضًا.

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