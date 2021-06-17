تكنولوجيا: هواوي قد تقوم بإيقاف مجموعة Mate 50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تزعم شائعة جديدة ان شركة هواوي تركز بشكل كبير على تلبية احتياجات عملائها الحاليين وإطلاق الجيل التالي من مجموعة P50، ويبدو انها الآن على استعداد لتخطي مجموعة Huawei Mate 50 القادمة.

ويبدو ان السبب يرجع إلى ان لديها موارد محدودة في الوقت الحالي، لذلك من المنطقي التركيز على مجموعة رائدة واحد مع إرضاء المستخدمين الحاليين أيضًا من خلال توفير بدائل للبطارية وشاشات بديلة ولوحات زجاجية خلفية، بالإضافة إلى الكاميرات والمكونات الداخلية الأخرى بسعر منخفض.

كما ان مجموعة Huawei P50 متأخرة بثلاثة أشهر على الأقل عن الموعد المحدد ولا يوجد حتى الآن أي مؤشر على الإطلاق. وفي الواقع، عندما تم عرض Huawei P50 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، لم تذكر الشركة المواصفات أو تاريخ الإطلاق.

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