شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقف تلسكوب هابل عن العمل بعد 30 عاما فى الفضاء لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقف تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا، والذي كان في الفضاء منذ أكثر من 30 عامًا وقام باكتشافات لا حصر لها، بسبب مشكلة في جهاز كمبيوتر من حقبة الثمانينيات يتحكم في أدواته العلمية، وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، إن التلسكوب، الذي انطلق في مدار أرضي منخفض في عام 1990، أوقف كل الرؤية الفلكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذا المشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، وحاول مراقبو الرحلة في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند إعادة تشغيل الكمبيوتر، لكن الشيء نفسه حدث وتعطل، وأنهم يحاولون الآن التبديل إلى وحدة ذاكرة احتياطية.

كما توجد الكاميرات والأدوات الأخرى فيما يسمى بالوضع الآمن، وإذا نجح ذلك، فسيتم اختبار التلسكوب لمدة يوم، قبل إعادة تشغيل الأدوات العلمية ويمكن استئناف الملاحظات.

قالت وكالة ناسا إن هذا الكمبيوتر هو نظام NASA Standard Spacecraft Computer-1 (NSSC-1) الذي تم بناؤه في الثمانينيات.

وكتبت ناسا في البيان: "إنه جزء من وحدة القيادة ومعالجة البيانات في أداة العلوم، والتي تم استبدالها خلال آخر مهمة لخدمة رواد الفضاء في عام 2009".

كما أن"الوحدة لديها مستويات مختلفة من التكرار والتي يمكن تشغيلها لتكون بمثابة النظام الأساسي عند الضرورة.

قال متحدث باسم وكالة ناسا، إن NSSC-1 يحتوي على أربع وحدات ذاكرة، لكنه لا يتطلب سوى واحدة، وشبهها بـ "لوحة ذاكرة من الرقائق على جهاز كمبيوتر محمول يمكن تبديلها إذا كانت هناك مشكلة".

وكان تم إطلاق هابل في عام 1990، ويظهر المزيد من علامات القدم، على الرغم من سلسلة من الإصلاحات والتحديثات من خلال رواد الفضاء الذين ساروا في الفضاء خلال حقبة مكوك ناسا.