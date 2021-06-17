شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شباب يبتكرون حاوية ذكية للنفايات تعمل بالطاقة الشمسية تضيئ شوارع الجزائر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر مجموعة من الشباب الجزائريين في بلدية الجزائر الوسطى، حاوية ذكية للنفايات تعمل بالطاقة الشمسية، وتم وضعها في أحد شوارع البلدية، وتحتوى الحاوية الذكية على ألواح شمسية تخزن الطاقة الشمسية نهارا وتحولها إلى طاقة كهربائية للإضاءة ليلا، واستهدف الشباب من هذه الحاوية توعية السكان بضرورة الحفاظ على البيئة وأهمية إعطاء وجه جمالى للمدينة.



حاوية النفايات الذكية

وأظهرت لقطات فيديو مشهد الحاوية الذكية وهى مضاءة بمنظر جمالي وتضيئ شوارع بلدية الجزائر الوسطى، وقيام ألواحها الشمسية بتخزين الطاقة الشمسية نهارا وتحولها إلى طاقة كهربائية للإضاءة ليلا، ولقى المشروع رواجا في البلدية ودعوة إلى استمرار مثلا هذه المبادرات التكنولوجية التي تعظم الاستفادة من الطاقة الشمسية، وفق سكاى نيوز.



حاوية النفايات تزين الشوارع



الحاوية تضيء الشوارع ليلا

ونفذ شباب الجزائر مشروع بلدية الجزائر الوسطى كمرحلة أولية لإطلاق مشروعهم، وقدمت مصالح بلدية الجزائر الوسطى كل التسهيلات لتنصيب نموذج الحاوية الذكية للشباب المبتكر، وتم تنصبيها بساحة البريد المركزي، وينتظر المواطنين من الشباب تعميم المشروع على باقي ولايات ومدن الجزائر.