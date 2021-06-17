شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه شنتشو 12؟.. أول مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رست مهمة شنتشو 12 بمحطة الفضاء الصينية الجديدة أو الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء التي وصلت من قبل، وذلك بعد سبع ساعات من انطلاقها من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غرب الصين، ولكن ما هي هذه المهمة ولماذا تعد من المهمات البارزة في تاريخ الفضاء.

وفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، سيعيش رواد الفضاء الثلاثة لمهمة شنتشو 12، ني هايشنج وليو بومينج وتانج هونجبو، والذى يتصفون بأن جميعهم رجال على متن وحدة محطة الفضاء الصينية، البالغ طولها 54 قدمًا (16.6 مترًا) للأشهر الثلاثة المقبلة، لاختبار أنظمتها المختلفة والحصول على الوحدة بشكل كامل و ركض.

وتستمد هذه المهمة أهميتها من كونها أول مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة، وكان إطلاق شنتشو 12 هو الثالث في أقل من شهرين لبرنامج محطة الفضاء الصينية.

وبدأ إقلاع الوحدة الأساسية Tianhe في 28 أبريل، وقامت سفينة الشحن الآلية Tianzhou 2 بتسليم أكثر من 6.6 طن من الإمدادات إلى الوحدة بعد شهر واحد ولا تزال راسية في Tianhe اليوم.

وقال مسئولون صينيون إن هناك حاجة لثماني عمليات إطلاق أخرى للانتهاء من بناء المحطة الفضائية، واثنتان من "وحدات المختبر" العلوية التي ستلحق بـ Tianhe، لتشكل المحطة النهائية على شكل حرف T.

ستشمل مرحلة التجميع، التي من المتوقع أن تنتهي بحلول نهاية عام 2022، ثلاث عمليات إطلاق شحن أخرى وثلاث مهمات إضافية مأهولة.

وكانت شنتشو 12 أول مهمة فضائية صينية مأهولة منذ ما يقرب من خمس سنوات، وأحدثها، شنتشو 11، التي أرسلت ثلاثة رواد فضاء إلى مختبر الفضاء تيانجونج -2 لمدة شهر في أواخر عام 2016.

كما تم بناء وإطلاق تيانجونج 2 وسلفها تيانجونج 1 للمساعدة في وضع الأساس للمحطة المدارية الجديدة، والتي ستكون بحوالي 15% مثل محطة الفضاء الدولية التي تزن 450 طنًا، ومن المتوقع أن تعمل محطة الفضاء الصينية لمدة 10 سنوات على الأقل.