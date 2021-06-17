تكنولوجيا: تسريب مواصفات هاتف Motorola Defy 2021 بالكامل مع بعض الصور

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مر وقت طويل منذ أن رأينا هاتفًا ذكيًا قويًا من موتورولا، ولكن يبدو أن الشركة تتطلع إلى إحياء علامتها التجارية Defy هذا العام بجهاز يسمى Motorola Defy 2021، والذي تم تسريبه بالكامل اليوم مع المواصفات والصور، وهذا عبر المسرب الشهير Evan Blass.

أولاً، يتمتع هذا الهاتف بمعيار مقاومة الماء والغبار IP68 مع عمق يصل إلى 1.5 متر من الماء لمدة تصل إلى 35 دقيقة، كما أنه مقاوم للسقوط وقادر على تحمل السقوط من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر على الفولاذ.

وعلاوةً على ذلك، يتوافق Defy 2021 مع المواصفات العسكرية 810H، فهو يقاوم الاهتزازات والرطوبة ورذاذ الملح والصدمات الحرارية، ويتعامل مع الفروق العالية في درجات الحرارة بين -30 درجة مئوية و 75 درجة مئوية لمدة تصل إلى 30 دقيقة.

أما عن المواصفات العادية، فهو سيأتي بشاشة بحجم 6.5 بوصة ودقة 720 × 1600 بكسل مع زجاج Gorilla Glass Victus، ويتم تثبيته في الإطار بمقدار 0.5 مم لإضافة المزيد من الحماية من السقوط.

من الداخل، يتم تشغليه بواسطة معالج Snapdragon 662 من كوالكوم، مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 64 جيجابايت من التخزين الداخلي القابل للتوسيع. يوجد بالخلف إعداد كاميرا ثلاثي مع كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل ومستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل.

يحتوي Motorola Defy 2021 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم لشحن بقوة 20 واط. ويعمل الهاتف بنظام Android 10 مع ترقية موعودة إلى Android 11.

تبلغ أبعاد الهاتف 169.8 × 78.2 × 10.9 ملم ويزن 232 جرامًا وسيكون متاحًا باللون الأسود والأخضر.

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