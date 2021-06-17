تكنولوجيا: Leica تطلق هاتفها الأول Leitz 1 بتصميم يحاكي Sharp Aquos R6

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Leica اليوم عن إصدارها الأول من الهواتف الذكية Leitz 1 الذي يأتي بنفس تصميم Sharp Aquos R6، ويدعم معدل تحديث 240Hz.

ينطلق Leitz Phone 1 بنفس تصميم ومواصفات هاتف Sharp Aquos R6، ومن المقرر أن يتوفر الإصدار الجديد في شهر يوليو حصرياً في Softbank.

ويأتي الهاتف بالعلامة التجارية الأصلية لشركة Leica، كما يتميز الهاتف بتصميم مستوحى من الكاميرات المميزة للشركة، مع غطاء عدسات مغناطيسي Leica Red Dot بتصميم دائري.

كما يتميز الهاتف بتصميم معدني بسماكة 9.5مم، وبوزن 212جرام، أيضاً تتوفر حافظة صلبة لحماية الحهة الخلفية من الهاتف.

أيضاً يتميز هاتف Leitz Phone 1 بمستشعر رئيسي بدقة 20 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1 إنش وفتحة عدسات f/1.9، كما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 12.6 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف شاشة IGZO OLED بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 2730 في 1260 بيكسل، مع معدل تحديث 240Hz، كما يعمل الإطار الداخلي الأسود على خفض الضبابية الناتجة عن الحركة.

أيضاً يتضمن الهاتف مستشعر للبصمة ثلاثي الأبعاد بالموجات فوق الصوتية أسفل الشاشة، والذي يدعم قراءة اثنان من بصمات الأصابع لدعم المستخدم بحماية أفضل.

كما يأتي Leitz Phone 1 برقاقة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 265 جيجا بايت، ويدعم زيادة السعة التخزينية إلى 1 تيرابايت عبر microSD.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم معايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وواجهة طورت من Leica.

كما يأتي الهاتف بنمط “Leitz Looks” في التصوير في تطبيق الكاميرة لدعم إلتقاط صور بالأبيض والأسود، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف حصرياً في سوق اليابان عبر Softbank بسعر 1700 دولار.

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