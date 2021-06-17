تكنولوجيا: مجموعة جديدة من حافظات Google Pixel 6 و 6 Pro بحجم كبير تلمح إلى عودة كاميرا التقريب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من الواضح أن هاتفي Google Pixel 6 و 6 Pro سيكونان أكبر هواتف من ناحية التصميم والمواصفات ضمن هواتف بكسل منذ ان تم إنشائها، وهذا وفقا إلى التسريبات المصورة التي كشفت عن الجزء الخارجي من الهاتف بالإضافة إلى بعض المواصفات التي أكدت ذلك.

والآن، ظهرت مجموعة جديدة من الحافظات المزعومة لهاتفي Google Pixel و 6 Pro على منصة Weibo، والتي تبدو بحجم هاتف Pixel 4 XL، مما يؤكد على موضع مجموعة الكاميرات الفريدة والأبعاد العامة لهواتف Pixel 6 القادمة من جوجل.

يقع إعداد الكاميرا الخلفي في النصف العلوي من الجزء الخلفي للجهاز بشكل عامودي، ومن الواضح أن Pixel 6 Pro يحتوي على ثقب إضافي ضمن الحافظة لعدسته الإضافية التي يمكن أن تقدم كاميرا مقربة إلى تشكيلة Pixel.

في حين ان Pixel 6 قد يأتي بشاشة 6.4 بوصة تشبه إلى حد كبير شاشة Pixel 4 XL التي يبلغ حجمها 6.3 بوصة، وهذا وفقا إلى أبعاد الحافظة. أما عن Pixel 6 Pro، فعلى الأرجح سيأتي بشاشة 6.7 بوصة.

ليس من الواضح مدى صحة هذه التسريبات، ولكن إذا كانت صحيحة فسنرى بالفعل هواتف Pixel القادمة بهذه الميزات.

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