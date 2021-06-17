شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعي لجذب المزيد من المطورين عبر هذا البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت أمازون أنها ترغب حقًا في جذب المزيد من المطورين إلى متجر تطبيقات اندرويد و Fire OS الخاص بها ، لذا فهي تتبع خطى آبل وجوجل من خلال الإعلان عن "برنامج Amazon Appstore Small Business Accelerator" الجديد الذي يأخذ أموالاً أقل من جيوب المطور (عبر AFTVNews).

ولكن حيث خفضت آبل وجوجل حصتهما من أول مليون دولار للمطور من 30 في المائة إلى 15 في المائة ، فإن صيغة أمازون لديها تعديل طفيف: سوف يستغرق 20 في المائة أعلى من الإيرادات ، ولكن يمنح المطورين 10 في المائة إضافية في "أرصدة AWS الترويجية"، الفكرة هي أنه إذا كان تطبيقك يستخدم خدمات AWS السحابية الشهيرة من Amazon على أي حال ، فسيكون ذلك بمثابة احتفاظك بنسبة 90 بالمائة من الأموال، وإذا كنت تستخدم خدمات سحابية لأحد المنافسين ، فربما تغريك Amazon لتصبح عميلاً لـ AWS وفقا لما نقله موقع The verege.

مثل برنامج Apple ، على الرغم من ذلك ، فهو برنامج - شيء يجب عليك التقدم للحصول عليه، ويمكن طردك منه، ويتم طردك تلقائيًا ويجب عليك التقدم مرة أخرى في العام التالي إذا تجاوزت أرباحك مليون دولار، على النقيض من ذلك، تقدم Google للمطورين 15 في المائة إضافية من أول مليون دولار لهم.

كذلك فإن الإيرادات ليست كل شيء: كما جادلت Fanhouse عندما هاجمت Apple الأسبوع الماضي ، فإن التطبيق المصمم لربح المبدعين، وليس المطور، قد يحقق أكثر من مليون دولار من العائدات ولن يكون قادرًا على تحمل 30% من الأموال التي تنتقل هناك، تقول Fanhouse إنها تدفع للمبدعين 90 % من أرباحهم، واتهمت شركة آبل بالمطالبة بـ 30 في المائة منهم.

كذلك، فإن الإيرادات ليست كل شيء: كما جادلت Fanhouse عندما هاجمت Apple الأسبوع الماضي ، فإن التطبيق المصمم لربح المبدعين، وليس المطور، قد يحقق أكثر من مليون دولار من العائدات ولن يكون قادرًا على تحمل 30 بالمائة من الأموال التي تنتقل هناك. تقول Fanhouse إنها تدفع للمبدعين 90 في المائة من أرباحهم، واتهمت شركة آبل بالمطالبة بـ 30 في المائة منهم.

وتخوض شركة Apple حاليًا دعوى قضائية ضخمة ضد Epic Games تتناول ما إذا كان تخفيضها بنسبة 30 بالمائة عادلًا ؛ جزء من حجة شركة آبل هو أن 30 في المائة كانت القاعدة منذ فترة طويلة. لكن النقاد يقولون إن شركات مثل Apple تأخذ مقابل خدماتها أكثر بكثير مما ينبغي على معالج الدفع.

تشير تحركات مثل هذه من Apple و Google و Amazon و Microsoft إلى أن هناك ضغطًا ذا مغزى عبر الصناعة لإعادة النظر في التخفيض بنسبة 30 في المائة ، فقط لتوجيه المحادثة بعيدًا عن البدائل التي قد تؤثر بشكل كبير على الأرباح.