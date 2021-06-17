شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى يطلق تطبيق Greenroom الشبيه بـ"كلوب هاوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع سبوتيفاى علامة رسمية لدخولها إلى ساحة الصوت المباشر باستخدام تطبيق يسمى Greenroom، ومع ذلك فهو ليس تطبيقًا جديدًا تمامًا حيث أعادت خدمة البث المباشر تصميم تطبيق Locker Room - الذي حصلت عليه مرة أخرى في مارس - بأجراس وصفارات جديدة حسبما نقل موقع TheNextWeb.

وبصرف النظر عن ميزة المحادثات الرياضية الحية في Locker Room ، تخطط Spotify أيضًا لإضافة فئات مثل الموسيقى والثقافة والترفيه. لكن لا يزال يبدو وكأنه تطبيق آخر يشبه كلوب هاوس.

وستتمكن من تسجيل الدخول إلى هذا التطبيق باستخدام معرّف Spotify للاستماع إلى غرف مختلفة واستضافتها، لتمييز نفسها عن منصات الصوت الحية الأخرى، تضيف Spotify تسهيلات لتسجيل أدوات المحادثة والمحادثة، هناك أيضًا إمكانية جدولة الغرف والحصول على تذكيرات لها.

تكمن براعة Spotify في بث الموسيقى، إلا أن البعض يرى الشركة قد فاتتها دمج الاستماع إلى الموسيقى كمجموعة في منتجها الصوتي المباشر. وعند الإطلاق سيكون Spotify Greenroom متاحًا في أكثر من 135 دولة على نظامي iOS و Android.

وبالإضافة إلى التطبيق المعاد تصميمه تطلق الشركة أيضًا صندوقًا منشئ المحتوى لتحقيق الدخل، حيث قدمت Spotify رابط تسجيل للمبدعين ولا توجد تفاصيل أخرى.

وفي الشهر الماضي أطلق Clubhouse 50 عرضًا ممولًا على منصته حيث يحصل كل منشئ على حوالي 5000 دولار شهريًا ومعدات تسجيل ودعم إبداعي.

ويُعد تطبيق Greenroom من Spotify إضافة أخرى إلى القائمة المتزايدة لمنصات المحادثة في الوقت الفعلي: Clubhouse و Twitter و LinkedIn و Discord و Facebook بهذا المعل سيكون هناك تطبيقات صوتية حية أكثر من الأشخاص الذين لديهم أشياء ليقولوها وفقا للتقرير.