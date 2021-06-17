شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "روس كوسموس" تعرب عن الاستعداد للتعاون مع ناسا فى تصوير فيلم فضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روجوزين أنه مستعد لأن يناقش مع إدارة ناسا التعاون النشيط بين المؤسستين الروسية والأمريكية، وذلك أثناء تصوير فيلم "التحدي" السينمائي الروسي على متن المحطة الفضائية الدولية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، جاء ذلك على لسانه في حديث لإذاعة " كومسومولسكايا برافدا" الروسية، وقال" أنا جاهز لمناقشة حتى مشروع "التحدي" لنجعل مشاركة ناسا في هذا المشروع أكثر نشاطا، وسنتحدث اليوم مع الأمريكيين بهذا الشأن كذلك".

وقال، روجوزين إن "المشروع السينمائي الفضائي قد يُظهر أن العمل على متن المحطة الفضائية الدولية جار على الرغم من كل التقلبات في السياسة العالمية، ويمكن أن يعجب بتلك الفكرة الزملاء الأمريكيون".

يذكر أن، دميتري روغوزين نشر في ديسمبر الماضي في مدونته على "تويتر" مقطع فيديو أفاد فيه بأن أول فيلم سينمائي في الفضاء سيتم تصويره في أكتوبر عام 2021.

وتولت إنتاج فيلم "التحدي" الدرامي الفضائي مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية والقناة التلفزيونية الروسية الأولى وورشة Yellow, Black and White السينمائية الروسية.

ويتوقع أن تطلق مركبة "سويوز إم إس – 19" وعلى متنها مخرج سينمائي وممثلة إلى المحطة الفضائية الدولية في 5 أكتوبر المقبل.