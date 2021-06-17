شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق بنجاح ثلاثة رواد فضاء إلى محطة فضائية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صاروخ لونج مارش من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في الصين اليوم، وعلى متنه ثلاثة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الصينية الجديدة. يمثل الإطلاق أول مهمة مأهولة للصين منذ خمس سنوات وفقا لما نقله موقع The verege.

تم إطلاق المركبة الفضائية شنتشو -12، سيكون رواد الفضاء الثلاثة، ني هايشنج، وليو بومينج، وتانج هونجبو، أول ثلاثة أشخاص يستقلون محطة الفضاء الصينية، تيانهي، سيبقون في تيانخه لمدة ثلاثة أشهر، مما يجعل المحطة الفضائية على الإنترنت.

وتم إطلاق الوحدة الأساسية في Tianhe، والتي تحتوي على أماكن معيشة الطاقم، في أبريل 2021، هذه المهمة المأهولة الأولى هي جزء من إحدى عشرة مهمة مخططة خلال مرحلة بناء المحطة الفضائية - يجب إكمال وحدتين أخريين والعديد من مهام الشحن والطاقم الأخرى قبل الانتهاء من المحطة الفضائية في عام 2022.

وتمت آخر مهمة مأهولة للصين في عام 2016 ، حيث أرسلت رواد فضاء لزيارة محطة الفضاء السابقة في البلاد، Tiangong-2. خرجت هذه المحطة من المدار في عام 2019، ومنذ ذلك الحين واصلت الصين المضي قدمًا في برنامج فضائي طموح. لقد أرسلت عينة من مهمة العودة إلى القمر والعودة مرة أخرى في عام 2020 ، وهبطت على سطح المريخ في وقت سابق من هذا العام. على المدى الطويل ، تقوم الدولة ببناء شراكات مع روسيا، مع خطط لإنزال رواد فضاء على القمر في العقد المقبل.