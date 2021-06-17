الأسبوع المقبل… فيسبوك تطلق منصتها للبودكاست

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

في خطوة متقدمة، تخطط منصة فيسبوك لبدء طرح منتج البودكاست الأسبوع المقبل، في 22 حزيران، وإضافة ميزة تسمح للمستمعين بإنشاء مقاطع من برامجهم المفضلة.

ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى مالكي صفحات البودكاست، يمكن للمضيفين ربط موجز RSS الخاص بعرضهم بفيسبوك، الذي ينشئ تلقائيًا منشورات خلاصة الأخبار لجميع الحلقات المنشورة من الآن فصاعدًا.

وتظهر هذه الحلقات في علامة تبويب “البودكاست” التي لا يبدو أنها موجودة بعد، ولكن الشركة شوقت لإعلان أوسع حول المبادرات الصوتية في شهر نيسان.

وظهرت معلومات بشأن التاريخ للمرة الأولى في وقت سابق من هذا الشهر، وفي ذلك الوقت، أكدت فيسبوك أن عددًا محدودًا من مالكي الصفحات يمكنهم الوصول إليها.

ومع ذلك، لا يزال يتم إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى مالكي الصفحات الإضافيين، مما يشير إلى أن الطرح قد يكون أوسع مما كان متوقعًا في البداية، وذلك بحسب “البوابة العربية للاخبار التقنية”.