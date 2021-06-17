Spotify تطلق تطبيق “Greenroom” لمنافسة “كلوب هاوس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 يونيو 2021 04:10 مساءً - منذ 3 ساعات

في خطوة لمنافسة تطبيق الدردشة الصوتية “كلوب هاوس”، أطلقت خدمة بث الموسيقى سبوتيفاي (Spotify)، تطبيق ”غرين روم “ Greenroom، الدردشة الصوتية الجديد.

وبحسب موقع ”ذا فيرغ“، سيُتاح الغرين روم بشكل أرحب ومجانًا على أجهزة آيفون وأندرويد في أكثر من 134 دولة.

كما سيعمل بشكل منفصل عن نظام الموسيقى الأساس، ولكن سيكون لدى المستخدمين خيار استخدام نفس تسجيل الدخول لكلا التطبيقين.

وبحسب تقارير، يمكن لأي شخص إنشاء غرفة صوتية لاستضافة أو المشاركة في محادثات أخرى كمتفرج أو ضيف، ولن تكون هناك حاجة لدعوات للتسجيل، ومن الممكن إنشاء مساحات خالية، بحد أقصى 1000 شخص في وقت واحد.

ويتيح التطبيق للمشرف التحكم في المحادثة، ويمكنك ”رفع يدك“ لطلب الكلمة، كما يمكن للجمهور ”التصفيق“ عبر نوع من العملة الافتراضية، يتم عرضها بجوار ملفات تعريف المستخدمين.

وسيكون بإمكان التطبيق أيضًا تحويل المحادثات إلى ”بودكاست“ واستضافتها على منصة البث، وبحسب الشركة، فقد تم تسجيل جميع الأصوات بشكل معتدل يكافح خطاب الكراهية.

وجاء إطلاق التطبيق بعد استحواذ ”سبوتيفاي“ لفريق Betty Labs، صاحب الخبرة في سوق الصوت الحي مع تطبيق المحادثات، Locker Room الذي بُني عليه عمل ”غرين روم“.