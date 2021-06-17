شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أقوى مغناطيس فى العالم جاهز للمشاركة فى مشروع يحاكى التفاعلات فى الشمس والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نظام اندماج الهيدروجين هو اختبار لإثبات أن التكنولوجيا يمكن أن تعمل، وأنه يمكن إنشاء الطاقة والتحكم فيها لتوفير كهرباء آمنة خالية من الكربون.
كما أن هذا المغناطيس الجديد، واحد من ستة، يبلغ قطره 14 قدمًا وعندما يتم تجميع النظام الكامل سيكون بطول 59 قدمًا وعرضه 14 قدمًا، ويزن حوالي 1000 طن.
وسيكون قوي للغاية بحيث يمكن أن يرفع حاملة طائرات بطول 1000 قدم و100000 طن بقدر ستة أقدام من الأرض، ولكن بدلاً من ذلك سيتم استخدامه لتحفيز تيار قوي في البلازما.
يُعرف المغناطيس العملاق باسم Central Solenoid، ويتم بناؤه في كاليفورنيا بواسطة General Atomics، وهو أكبر مساهمة أمريكية في المشروع الدولي.
كما أن الماكينة الضخمة، التي تنطوي على عمل وتمويل من الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك المملكة المتحدة وسويسرا) والصين والهند واليابان وكوريا وروسيا والولايات المتحدة، اكتملت بنسبة 75%.