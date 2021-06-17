شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تطالب عمالقة التواصل الاجتماعى بالحد من انتشار المراجعات المزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت شركة أمازون من منصات التواصل الاجتماعي المختلفة الحد من المراجعات المزيفة على مواقعها.

ونقل موقع "سي نت" التقني عن أمازون أن الجهات الفاعلة السيئة تتجه بشكل متزايد إلى منصات التواصل الاجتماعي الخارجية لشراء وبيع مراجعات المنتجات المزيفة، ما جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركة لوضع حد لهذه المشكلة.

وأشارت الشركة إلى البعض يستخدم خدمات الوسائط الاجتماعية من تلقاء أنفسهم، مضيفة: "في حالات أخرى، يوظفون مزود خدمة تابعًا لجهة خارجية لتنفيذ هذا النشاط نيابة عنهم".

ألقت أمازون باللوم على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لكونها بطيئة للغاية في التصرف عندما تشير إلى نشاط مراجعة مزيف على منصاتها، بينما أشارت إلى حدوث بعض التحسن في أوقات الاستجابة.