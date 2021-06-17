شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تعيد تعريف مفاهيم الإنتاجية والترفيه فى سوق الأجهزة اللوحية عبر سلسلة HUAWEI MatePad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بشكل عام على الابتكار في تطوير أجهزتها الذكية بمختلف أنواعها لتلائم احتياجات المستخدمين المتغيرة، سواء كانت في إطار العمل والدراسة أو الترفيه. وبالنظر إلى سلسلة هواوي المتميزة من الأجهزة اللوحية HUAWEI MatePad، فيمكننا أن نرى تأثرها بهذا المبدأ، حيث توفر سلسلة MatePad -بمختلف فئاتها، الفرصة للمستخدمين للاستمتاع بالمزايا التكنولوجية المتطورة والإمكانيات المتعددة، مما جعلها الاختيار الأمثل في سوق الأجهزة اللوحية.

وتمكنت هواوي من إثبات تفوقها في سوق الأجهزة اللوحية الذكية في مصر نتيجة للمزايا التكنولوجية المتطورة والإمكانيات المتعددة التي تمتلكها سلسلة MatePad، حيث تتضمن مجموعة من الأجهزة المتطورة بفئات مختلفة لتلبي إحتياجات المستخدمين سواء في العمل أو للترفيه.

وعلق السيد بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر "إن نجاح سلسلة HUAWEI MatePad يأتي نتيجة للتصميم المتميز لتلك الفئة من الأجهزة التي تلائم كافة احتياجات المستهلك، حيث توفر هذه السلسلة تجربة مستخدم فريدة ومتطورة توفر للمستخدمين تدعم الإنتاجية العالية. كما طورت هواوي منصة خدمات وتطبيقات Huawei Mobile Services (HMS)، والتي تعتمد عليها سلسلة HUAWEI MatePad بالكامل، لتضم كافة التطبيقات التي يحتاجها المستخدمين."

وتحرص هواوي على تطوير أجهزة عالية الجودة تسمح بالعمل والدراسة عن بعد في ظل الظروف الحالية، وهو ما تعكسه أجهزة HUAWEI MatePad وHUAWEI MatePad Pro، حيث يقدم الجهازان أداءً قوياً وذكياً بفضل معالج Kirin 990 الرئيسي في جهاز HUAWEI MatePad Pro، ومعالج Kirin 810 في جهاز HUAWEI MatePad. ويأتي المعالجان في الجهازين بوحدة معالجة رسومات (GPU) من النوع Malu-G52 مدعومة بتقنية السرعة النفاثة لوحدة معالجة الرسومات (GPU Turbo)، مما يوفر أداءً مذهلاً حتى مع الاستخدام المكثف. كما يضم الجهازين بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 7250 ملي أمبير/ساعة، والتي تدعم ما يصل إلى 12 ساعة من مشاهدة فيديو متواصلة على الجهاز أو 7 ساعات من اللعب بشحنة مرة واحدة.

ويعد جهاز HUAWEI MatePad Pro هو الجهاز اللوحي الأول من هواوي الذي يدعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 واط، وحتى 7.5 واط من الشحن اللاسلكي العكسي. وبفضل تزويد الجهاز بخاصية الشحن السريع بقدرة 20 واط، يمكن استخدامه لمدة 3 ساعات أخرى عند شحنه لمدة 30 دقيقة فقط مع شاشات HUAWEI FullView Display.

ولتقديم أفضل قيمة مقابل السعر، طرحت أجهزة MatePad T10 وMatePad T10s فى السوق المصرى بسعر تنافسى يتناسب مع أغلبية فئات المستخدمين، ليس فقط من جانب السعر بل أيضًا من جانب الإمكانيات العالية والمزايا المتطورة التى يحتويها كلا الجهازين. ويأتى جهاز Huawei MatePad T10s بشاشة عرض مقاسها 10.1 بوصة مع تكنولوجيا HUAWEI ClariVuTM، والتى تضفى الحيوية والإشراق فى تفاصيل المحتوى. كما يأتى الجهاز بسماعات Harman Kardon التى تقدم تجربة صوتية فائقة. ويعمل الجهاز بمعالج HUAWEI Kirin 710A و3 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزينية 64 جيجا بايت وبطارية بسعة 5100 ميلى أمبير. بينما يتمتع Huawei MatePad T10 بأداء سلس وسريع مع معالج HUAWEI Kirin 710A و2 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزينية 32 جيجا بايت وبطارية بسعة 5100 ميلى أمبير. كما يتمتع الجهاز بشاشة قياس 9.7 بوصة عالية الوضوح من نوع IPS.